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У Києві запроваджено обмеження на рух вантажівок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві запроваджено обмеження на рух вантажівок
19-го серпня на території столиці введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту
фото ілюстративне

Водіям рекомендується перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки

Сьогодні, 19 серпня, в Києві введені обмеження на рух великогабаритного вантажного транспорту через підвищену температуру. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції столиці.

З метою збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено пересуватися, якщо температура повітря перевищує +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Водіям рекомендується перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Раніше повідомлялося, що у наземному громадському транспорті Києва перестали працювати валідатори. Разом з тим в адміністрації пояснили пасажирам, як зараз можна оплатити проїзд у трамваях, автобусах та тролейбусах.

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Теги: Київ автомобиль дороги

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