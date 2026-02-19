Головна Скотч Шоу-біз
Соцмережі порівняли Монатіка з Коломойським: співак відреагував

Юлія Відміцька
glavcom.ua
glavcom.ua
Попри критику були й гарні відгуки від шанувальників про концерт Монатіка
фото з відкритих джерел

Співак підтвердив слова коментаторів та зізнався, що набрав вагу

Український співак Дмитро Монатік відреагував на хейт у мережі та обговорення його зовнішнього вигляду й ваги. Співак з іронією відреагував на критику в коментарях та особисто відповів хейтерам. Про це пише «Главком» із посиланням на Threads.

У соцмережі Threads Монатік опублікував допис, де зауважив на тому, що зараз навколо нього багато уваги. Тож він скористався цим та опублікував повний запис концерту з Києва, який активно обговорюють в мережі. «Це виходить в мене зараз прайм у тредс? Тоді «повний» концерт за посиланням. Залишайте свої експертні думки», – написав співак.

Реакція Монатіка на порівняння з Коломойським

На коментарі, де користувачі згадали Ігоря Коломойського, з яким вони порівнювали Монатіка, співак відреагував веселими емодзі. Зокрема один користувач пожартував, що після коментарів співака варто чекати й на Коломойського у Threads. 

фото: скриншот Threads
Монатіка відреагував на порівняння з Коломойським
фото: скриншот Threads

У коментарях під дописом Дмитра Монатіка користувачі продовжили писати співаку про те, що він має зайву вагу. Дехто з користувачів навіть пояснив, що сталося в мережі та чому артиста активно обговорюють. Один з користувачів написав: «Варто людині трохи набрати, і вже вся стрічка тредс у постах про вас Дмитро».

фото: скриншот Threads
Співак підтвердив слова коментаторів та зізнався, що набрав вагу
фото: скриншот Threads

Водночас Монатік відповів, що йому приємно за таку турботу до його здоров’я: «Ну… видно це вагома новина. Так «переживають» за мене. Приємно». Дехто запитався у співака, що сталося та чому його обговорюють, на що він відповів та написав, що набрав вагу. «Я поправився», – написав сам співак.

Деякі читачі також порадили змінити стиль Монатіку, буцімто він йому не підходить. «Я сам собі стиліст. Що робити? Найняти виходить? Ні. Дякую. Залишусь вірним собі», – відповів на таку пораду Дмитро Монатік.

фото: скриншот Threads
Читачі також порадили змінити стиль Монатіку, буцімто він йому не підходить
фото: скриншот Threads

Попри критику були й гарні відгуки від шанувальників співака про його концерт.

  • «Ну якщо просите, то залишаю свою експертну думку - це був найкращий концерт і вже час оголошувати новий (про атлас в курсі, але хочеться пошвидше)»
  • «Дмитро, ваш прайм завжди. Якщо ви відповісте на цей коментар, я це роздрукую і поставлю в рамочку, ось настільки люблю вашу творчість вже багато років!!»

Нагадаємо, як у мережі, зокрема на платформі Threads українці порівняли співака Дмитра Монатіка з бізнесменом Ігорем Коломойським та водночас розкритикували артиста через його зовнішній вигляд.  Як пишуть користувачі у мережі, Дмитро Монатік нібито став схожим на Ігоря Коломойського.

скриншот: Х
Мережа порівняла оновленого Монатіка з Коломойським
скриншот: Х

Такі порівняння з’явилися у мережі після недавнього концерту Монатіка, де він з'явився на сцені у новому образі. Співак вийшов на сцену в об’ємному одязі, а його образ доповнили окуляри та нові зміни у зовнішності – борода з вусами.

