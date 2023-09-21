Головна Країна Культура
search button user button menu button

Мінкульт взявся за пам’ятники Пушкіну та Щорсу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Мінкульт взявся за пам’ятники Пушкіну та Щорсу
Виключення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам'ятників радянським та російським діячам пришвидшить їх демонтаж
фото з відкритих джерел

Мінкульт ініціював виключення пам’ятників Пушкіну та Щорсу з реєстру пам’яток, щоб розпочати демонтаж

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює вилучення пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення. Про це повідомляється на офіційному сайті Мінкульту.

«Це дасть змогу пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок – за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають прийняти остаточне рішення про демонтаж та переміщення об’єктів», – наголосив тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Пропонується вилучити з реєстру: пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор «Железняков» по вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

Крім того, така доля чекає на пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна – визволителям» в Ужгороді, Меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську.

Цей проєкт постанови Кабінету Міністрів України після погоджень іншими органами влади внесуть на розгляд уряду. Зазначається, що в документі врахували вимоги Закону України»Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха розповіла, чому не так просто демонтувати пам’ятник Щорсу.

Читайте також:

Теги: пам'ятник дерусифікація Мінкульт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти готуються святкувати роковини загибелі колаборанта Стремоусова (фото)
Окупанти готуються святкувати роковини загибелі колаборанта Стремоусова (фото)
13 вересня, 18:32
Памʼятник, який встановили небайдужі бійці на пам'ять полеглих товаришів
Дементіївка – це Бахмут для 130-го батальйону тероборони
13 вересня, 08:39
«Укрзалізниця» планує дерусифікувати інформаційні вивіски, стенди, посвідчення працівників, бланки, написи на вагонах тощо
«Укрзалізниця» повністю дерусифікувала квитки
8 вересня, 04:56
Близько 10 ранку комісія заповідника в супроводі поліції зайшла на території Кременецького монастиря
До монастиря Московської церкви на Тернопільщині прийшла поліція (відео)
4 вересня, 12:01
Новим міністром оборони може стати Рустем Умєров
ЗМІ: наступного тижня два міністерства отримають нових очільників
2 вересня, 08:29
Могила власника ПВК «Вагнер» розташована поруч з його батьком Віктором Пригожиним
Який вигляд має могила терориста Пригожина? Російські ЗМІ показали перші фото
29 серпня, 18:50

Культура

Мінкульт взявся за пам’ятники Пушкіну та Щорсу
Мінкульт взявся за пам’ятники Пушкіну та Щорсу
«Довбуш» став найкасовішим українським фільмом року
«Довбуш» став найкасовішим українським фільмом року
Фільм «20 днів у Маріуполі» став претендентом на премію «Оскар-2024» від України
Фільм «20 днів у Маріуполі» став претендентом на премію «Оскар-2024» від України
У Львові встановлено нову скульптуру, яка викликала фурор у соцмережах (фото)
У Львові встановлено нову скульптуру, яка викликала фурор у соцмережах (фото)
Вітайте, Народні артисти Росії – в Україні!
Вітайте, Народні артисти Росії – в Україні!
Кіномитці, які загинули, та... продюсер «Свінгерів»: мережу збурив список нагороджених
Кіномитці, які загинули, та... продюсер «Свінгерів»: мережу збурив список нагороджених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
55K
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
49K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
28K
Де в Європі найбільше українських біженців: названо три країни
24K
Зеленський і Лавров зійдуться у відкритих дебатах Радбезу ООН
18K
На Полтавщині лунають вибухи

Новини

Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
19 вересня, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
19 вересня, 05:21

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту