Мінкульт взявся за пам’ятники Пушкіну та Щорсу

Виключення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам'ятників радянським та російським діячам пришвидшить їх демонтаж

Мінкульт ініціював виключення пам’ятників Пушкіну та Щорсу з реєстру пам’яток, щоб розпочати демонтаж

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює вилучення пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення. Про це повідомляється на офіційному сайті Мінкульту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це дасть змогу пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок – за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають прийняти остаточне рішення про демонтаж та переміщення об’єктів», – наголосив тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Пропонується вилучити з реєстру: пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор «Железняков» по вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, така доля чекає на пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна – визволителям» в Ужгороді, Меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську.

Цей проєкт постанови Кабінету Міністрів України після погоджень іншими органами влади внесуть на розгляд уряду. Зазначається, що в документі врахували вимоги Закону України»Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха розповіла, чому не так просто демонтувати пам’ятник Щорсу.