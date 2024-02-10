«Мати тримала дітей, притискаючи до грудей». Деталі трагедії в Харкові

Фахівці не можуть встановити тіло немовляти

Рятувальники всю ніч шукали тіло немовляти на місці пожежі у приватному секторі в Харкові, яка сталася внаслідок ворожого прильоту по нафтобазі. Однак фахівці дійшли висновку, що через високу температу горіння встановити тіло дитини на місці майже неможливо. Про це повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Встановити тіло немовляти на місці неможливо. Температура горіння була такою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл», – написав правоохоронець.

За його словами, на місці продовжує працювати судовий експерт-медик.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Все збираємо та веземо в морг на експертизу. Припускаємо, що мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей», – додав Болвінов.

Оновлено о 14:33. У Харкові на місці пожежі знайшли всі сім тіл загиблих, вони згоріли заживо, повідомив Болвінов.

За його даними, коли родина хотіла вибігти у підвал, біля будинку вже горіли дві машини та паливо. Найстаршій дитині було сім років, середньому – чотири, найменшому – десять місяців.

Із пожежі врятували 57 людей, для постраждалих відкрили штаб допомоги, додав міський голова Терехов. Він не виключає, що можуть ще знайти тіла загиблих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що в ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу. В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики). В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік. Згодом стало відомо, що ворог поцілив у нафтобазу в Харкові.

Поліція показала відео, зняте в перші хвилини після прильоту по Харкову.

Крім того, увечері 9 лютого окупанти завдали ударів «Шахедами» по Великому Бурлуку. Там були пошкоджені лікарня та ресторан у центрі, повідомив начальник РВА Терещенко.