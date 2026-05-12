Найсентиментальніша прем’єра сезону – «Там, де заходить сонце»: перші фото з Театру Франка

Роман Олени Пшеничної, який ліг в основу вистави Театру Франка, нагороджений премією імені Олеся Гончара

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка 13 травня представить виставу «Там, де заходить сонце». Постановка здійснена за мотивами однойменного роману української письменниці Олени Пшеничної. Режисер постановки – народний артист Тарас Жирко. «Главком» бував на допрем’єрному показі та публікує ексклюзивні фото та відео нової вистави, яка вже може претендувати на звання «найсентиментальшої».

Роман Олени Пшеничної «Там, де заходить сонце» був відзначений у 2025 році премією імені Олеся Гончара. Книга вийшла друком у видавництві «Лабораторія» у 2024 році. Спеціально для постановки у Театрі Франка авторка створила сценічну версію свого твору.

У центрі сюжету «Там, де заходить сонце» – 72-річна Віра Петрівна, яка після початку повномасштабного вторгнення потрапляє у приватний пансіонат для літніх людей фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Творці постановки пояснюють: вона звертається до тем, які сьогодні особливо гостро переживає українське суспільство – самотність, втрата дому, пам’ять, людська гідність та життя в умовах війни. У центрі сюжету – 72-річна Віра Петрівна, колишня вчителька української мови, яка після початку повномасштабного вторгнення потрапляє у приватний пансіонат для літніх людей. Толя, син Віри Петрівни, цілодобово волонтерить, а невістка з онуками вимушено перебувають за кордоном. Матір переконують, що у будинку для літніх їй буде легше, і вже нібито незабаром невістка з дітьми повернеться в Україну, і Віру Петрівну заберуть з пансіонату. Зрештою ж фінал історії виявляється не зовсім таким, як того очікує головна героїня. Попри віддаленість від родини, в пансіонаті вона знаходить справжніх друзів і вчиться гідно справлятися з відчуттям самотності.

Окрім філософських, болісних тем та глибокого психологізму, вистава щедро наповнена життєвим гумором, що дозволяє глядачеві за дві години дійства пережити майже повний спектр емоцій разом із акторами – сміх і сльози. До слова, постановка йде на камерній сцені Театру Франка, і цей затишний простір їй справді пасує.

Вадим Полікарпов у ролі Камбали фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Варто відзначити, що «Там, де заходить сонце» – один із тих рідкісних для сучасного театру випадків, коли зміст подій на сцені набагато важливіший за форму. Режисер не намагається вразити глядача складними декораціями, технічними дивами чи новаторськими спецефектами. В цій виставі головні – актори, які вивертають свою душу. Тож, сто відсотків, нова постановка сподобається прихильниками класичного театру.

«Театр сьогодні – це простір, де ми можемо чесно говорити про людську вразливість, самотність, потребу підтримки і цінність близькості. У час війни такі історії стають особливо важливими, бо допомагають нам не втратити здатність співпереживати й відчувати одне одного», – зазначає генеральний директор – художній керівник Театру Франка Євген Нищук.

У виставі «Там, де заходить сонце» задіяна ціла плеяда народних та заслужених артистів фото: glavcom.ua

Додамо, що у цій виставі взяв участь семирічний син Євгена Нищука – Євген Нищук-молодший. Юний актор з’являється на відео, які час від часу супроводжують події на сцені, підсилюючи візуальну складову вистави.

Крім того, в одному зі складів з’являється дружина режисера Тараса Жирка, заслужена артистка України Тетяна Олексенко-Жирко. Загалом у виставі задіяна ціла плеяда народних та заслужених артистів. «Тут поєднуються різні покоління акторів Театру Франка: метри-сеньйори, молодь і середнє покоління. Чудовий ансамбль франківської традиції, що теж є родиною», – відзначають цю особливість прем’єри її творці.

До того ж після складної хвороби на сцену повернувся народний артист України Василь Баша. Він зіграв персонажа Василька.

Народний артист України Василь Баша повернувся на сцену після складної хвороби фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Дійові особи та виконавці Віра – народна артистка України Поліна Лазова / заслужена артистка України Леся Липчук

Ніна – народна артистка України Людмила Смородіна / народна артистка України Лариса Трояновська

Язва – заслужена артистка України Валентина Ілляшенко / Олександра Олексенко

Директорка Ірма – народна артистка України Інна Капінос / заслужена артистка України Ірина Мельник

Степанівна – заслужена артистка України Наталія Калантай / заслужена артистка України Тетяна Олексенко-Жирко

Камбала – заслужений артист України Вадим Полікарпов / заслужений артист України Дмитро Завадський

Демидович – народний артист України Володимир Коляда / народний артист України Сергій Калантай

Василько – народний артист України Василь Баша

Художник – народний артист України Олександр Задніпровський / заслужений артист України Олександр Логінов

Толя – Костянтин Олексенко / Дмитро Яковенко

Толя в дитинстві – Євген Нищук

Прем’єра «Там, де заходить сонце» запланована на 13-14 травня, втім квитки на неї вже повністю розпродані аж до липня. Для Театру Франка «невловимі» квитки – це вже доволі стандартна ситуація.