Помер зірка «Бетмена» Джон Нолан: якою була творчість актора

Джон Нолан був дядьком відомого режисера Крістофера Нолана

11 квітня 2026 року помер британський актор Джон Нолан, найбільш відомий за його роллю у фільмі про «Бетмена». Про це пише «Главком» із посиланням на Variety.

Причина смерті актора Джона Нолана невідома. Він пішов з життя у віці 87 років. Життя та творчість Джона Нолана не обмежувалися ролями у кіно, він також грав у театрі та працював на телебаченні. Джон Нолан був одружений з акторкою Кім Гартман. У зіркового подружжя є двоє дітей та онуки.

фото: кадр з фільму «Підозрюваний»

Джон Нолан народився у 1938 році в Лондоні. Професійну освіту майбутній актор здобував у Drama Centre London. Тоді почалася акторська кар’єра Джона Нолана. Спочатку актор був пов’язаний з театром, він подорожував з гастролями ірландською театральною трупою. Згодом він грав у різноманітних постановках, як «Юлій Цезар», «Віндзорські насмішниці», «Міра за міру», «Троїл і Крессіда» тощо.

Джон Нолан зіграв у стрічці «Темний лицар повертається»

Ще однієї сферою, де розвивався Джон Нолан було телебачення. Зокрема, він зіграв роль у мінісеріалі BBC «Даніель Деронда» та драмі «Doomwatch», що принесло йому популярність. Серед робіт Джона Нолана відзначають «Спадщина нації», «Терор», «Світ повний одружених чоловіків», «Ув’язнений», «Свіні», «Головний госпіталь», «Таргет», «Повернення святого», «Ворог біля дверей», «Мовчазний свідок». «Особливо небезпечний» та інші.

Також на телебаченні Джон Нолан мав успіх завдяки своїй ролі у серіалі «Особливо небезпечний», який зрежисував його племінник Джонатан Нолан. До слова, Джон Нолан є дядьком для Крістофера та Джонатана Ноланів. Крім згаданого серіалу Джон Нолан зіграв у ще низці фільмів, які створив його племінник, а саме: «Переслідування», «Бетмен: Початок», «Темний лицар: Відродження легенди» та «Дюнкерк».

Нагадаємо, британський кінорежисер Крістофер Нолан отримав лицарське звання, а його дружина, кінопродюсерка Емма Томас, – титул дами. Уряд Великої Британії нагородив подружжя за їхні заслуги в кінематографі. Зокрема Нолана відзначили за кінострічку «Оппенгеймер», яка принесла йому першу статуетку «Оскар» за найкращу режисуру. Його дружина була продюсеркою цього ж фільму. Загалом стрічка зібрала сім нагород на кінопремії. Крістофер Нолан раніше був номінований на шість премій «Оскар», проте до 2024 року жодного разу не отримував нагороду за режисуру.