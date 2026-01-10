Головна Країна Події в Україні
Чому РФ обрала Львівщину для удару «Орєшніком»: пояснення ISW

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Удар «Орєшніком», імовірно, був частиною ядерного брязкання Росії
фото з відкритих джерел

Росія прагне налякати Європу та зменшити таким чином військову підтримку України

Росія обрала ціллю для удару балістичною ракетою «Орєшнік» саме Львівську область, щоб відвернути Європу і Сполучені Штати від надання Україні гарантій безпеки. Як інформує «Главком», таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW нагадують, що Міністерство оборони Росії намагалося виправдати удар як відповідь на нібито атаку українських дронів по резиденції президента Росії Володимира Путіна на Валдаї у ніч проти 29 грудня. Однак ЦРУ встановило, що спроби удару по резиденції Путіна не було.

Таким чином, удар «Орєшніком», імовірно, був частиною ядерного брязкання Росії і спрямований на те, щоб відлякати західні країни від надання військової підтримки Україні, зокрема, від розгортання військ на Україні в рамках мирної угоди.

Аналітики нагадують, що Коаліція охочих працює над завершенням деталей гарантій безпеки для післявоєнної України, включаючи розгортання багатонаціональних сил безпеки. Однак Кремль неодноразово заявляв, що подібні західні гарантії безпеки були б «неприйнятними» для Росії і що іноземні війська були б «законними» цілями для російських військових:

«Застосування ракети, здатної нести ядерний заряд і маючої багатозарядну боєголовку, по західній частині України, ймовірно, було спрямовано на те, щоб залякати Коаліцію охочих і стримати розгортання таких військ.

В ISW також нагадують, що Кремль у минулому також використовував «Орєшнік» для проведення показових ударів, щоб відбити у Заходу бажання надавати військову підтримку Україні

Так, перше застосування ракети «Орєшнік» проти України в листопаді 2024 року Росія представила як пряму відповідь на удари українських ракет Atacms і Storm Shadow по військових об'єктах в Росії.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури». Водночас Садовий повідомив, що чи була це атака «Орєшніком» – наразі не відомо. 

Як повідомлялося, удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

Згодом Міноборони РФ заявило, що окупанти вдарили «Орєшніком» по Україні. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН та Ради Україна-НАТО через удар РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський зауважив, що під час атаки окупанти застосували балістичну ракету «Орєшнік».

