Названо переможця національного відбору Євробачення

alyona alyona та Jerry Heil у сумі отримали від журі та глядачів 21 бал

Переможець представлятиме Україну у Швеції

Переможцем національного відбору «Євробачення-2024» стали alyona alyona та Jerry Heil з композицією Teresa & Maria. Вони отримали високі бали бали від журі та глядачів і тепер представлятимуть Україну у Швеції.

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Найбільше балів від журі, 11 балів, отримав гурт Ziftrblat.

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У «Дії» за фіналістів загалом проголосували понад мільйон українців. Найбільше ж балів дісталося alyona alyona та Jerry Heil. У сумі вони отримали 21 бал.

Цьогоріч переможця визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Тож, під час трансляції журі оголосили свої оцінки фіналістам, а глядачі дізналися результати народного голосування.

Трансляція Національного відбору Євробачення-2024 цьогоріч запам'яталася глядачам не лише колапсом голосування за артистів у застосунку «Дія». Мережа обговорює ще кілька нюансів, які були помітні під час ефіру.

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Як відомо, ведучими нацвідбору цьогоріч стали співачка Юлія Саніна, гуморист Василь Байдак та ведучий Тімур Мірошниченко. Судитили учасників: Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець, який також жодного стосунку до конкурсу не мав. До речі, Данилко здивував глядачів неординарним зовнішнім виглядом під час трансляції, якиї він пояснив тим, що напередоні мав «п’яну бійку».

До слова, сьогодні відома українська співачка Skylerr, яка взяла участь у Нацвідборі на Євробачення-2024, зняла свою кандидатуру з конкурсу.

Також повідомлялося, що Румунія відмовилася від участі у «Євробаченні-2024». Зазначається, що цього року TVR направить кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти. Серед них, зокрема, трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі та продовження інвестицій у нову штаб-квартиру TVR Craiova.

Також стало відомо, яка країна візьме участь у Євробаченні вперше за 31 рік.