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    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр

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    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр

    До Міжнародного дня театру в Одесі підбили підсумки фестивалю театральних прем'єр і вручили нагороди кращим колективам і артистам

    27 березня 2019 року, в Міжнародний день театру, в Одеському українському музично-драматичному театрі ім. В. Василька відбулося урочисте нагородження переможців міського фестивалю театральних прем'єр, а також діячів мистецтва.

    Директор департаменту культури та туризму Одеської міськради Тетяна Маркова привітала присутніх у залі театральних діячів з професійним святом - Днем театру.

    Тетяна Юріївна відзначила значний внесок театрального мистецтва в розвиток культури міста і вручила представникам колективів одеських театрів дипломи за кращі прем'єрні постановки 2018 року, які були визначені під час проведення IV міського фестивалю театральних прем'єр.

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    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
    В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр

    Нагородами відзначено:

    • Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В. Василька, спектакль «Конотопська відьма»;
    • Одеський академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного, спектакль «Таємниця Макропулоса»;
    • Одеський академічний російський драматичний театр, спектакль «Захід»;
    • Одеський національний академічний театр опери та балету, балет «Маскарад»;
    • Одеський театр юного глядача імені Юрія Олеші, спектакль «Червона каска»;
    • Одеський театр ляльок, спектакль «Баби Бабеля»;
    • Одеська обласна філармонія, музичний проект «Вечори на хуторі ... поблизу « філармонії » або « Ніч перед Різдвом »;
    • Одеський муніципальний театр духової музики імені О. Саліка, спектакль «І диво музики величної».

    Також високих нагород були удостоєні артисти театрів.

    Фестиваль театральних прем'єр проводиться з ініціативи Одеського міського голови Геннадія Труханова і департаменту культури та туризму Одеської міської ради.

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    Одеса культура театр фестиваль
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