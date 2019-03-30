В Одесі нагородили переможців фестивалю театральних прем'єр
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До Міжнародного дня театру в Одесі підбили підсумки фестивалю театральних прем'єр і вручили нагороди кращим колективам і артистам
27 березня 2019 року, в Міжнародний день театру, в Одеському українському музично-драматичному театрі ім. В. Василька відбулося урочисте нагородження переможців міського фестивалю театральних прем'єр, а також діячів мистецтва.
Директор департаменту культури та туризму Одеської міськради Тетяна Маркова привітала присутніх у залі театральних діячів з професійним святом - Днем театру.
Тетяна Юріївна відзначила значний внесок театрального мистецтва в розвиток культури міста і вручила представникам колективів одеських театрів дипломи за кращі прем'єрні постановки 2018 року, які були визначені під час проведення IV міського фестивалю театральних прем'єр.
Нагородами відзначено:
- Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В. Василька, спектакль «Конотопська відьма»;
- Одеський академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного, спектакль «Таємниця Макропулоса»;
- Одеський академічний російський драматичний театр, спектакль «Захід»;
- Одеський національний академічний театр опери та балету, балет «Маскарад»;
- Одеський театр юного глядача імені Юрія Олеші, спектакль «Червона каска»;
- Одеський театр ляльок, спектакль «Баби Бабеля»;
- Одеська обласна філармонія, музичний проект «Вечори на хуторі ... поблизу « філармонії » або « Ніч перед Різдвом »;
- Одеський муніципальний театр духової музики імені О. Саліка, спектакль «І диво музики величної».
Також високих нагород були удостоєні артисти театрів.
Фестиваль театральних прем'єр проводиться з ініціативи Одеського міського голови Геннадія Труханова і департаменту культури та туризму Одеської міської ради.