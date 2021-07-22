«Нове життя старого міста». У Луцьку фінішує грандіозний проєкт (фото)

Д ля туристів планують відкрити сучасний Музей-майстерню лицарства і середньовічних часів у підземеллі

Підземний комплекс планують наповнити різноманітними цікавими для туристів об'єктами

У Луцьку закінчується робота над проєктом «Нове життя Старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна». Про це інформує Управління інформаційної роботи Луцької міської ради.

Цей проєкт передбачає ремонт підвалів, фасаду монастиря єзуїтів, башти Чорторийських з оборонним муром, а також благоустрій прилеглих територій.

У повідомленні йдеться про те, що в межах проєкту вдалося реконструювати південно-західний фасад монастиря єзуїтів, відновити стіни башти Чорторийських та частину оборонної стіни. Також планують відремонтувати територію поруч із входом у підземелля Собору та висадити тут багато зелених насаджень.

У міськраді Луцька запевняють: «Ми вже маємо цілий підземний комплекс, який планують наповнити різноманітними цікавими для туристів об'єктами».

Тут у нещодавно виявлених підвалах здійснюють археологічні дослідження, а також фінішує реконструкція підвалів монастиря єзуїтів.

Для туристів планують відкрити сучасний Музей-майстерню лицарства і середньовічних часів у підземеллі.

«Об'єднавши підземелля вежі Чорторийських із підземеллями кафедрального Собору, ми матимемо найдовші підземелля в Європі. Планують у цих приміщеннях влаштовувати екскурсії, що триватимуть понад годину і дивуватимуть лучан і гостей нашого міста великою кількістю історичних атракцій», – зазначають у міськраді.

Також у підземеллі продемонструють речі, які знайшли під час останніх розкопок.

Для відвідувачів вежу Чорторийських та підвали монастиря хочуть відкрити наприкінці вересня – на початку жовтня цього року. На територію вхід буде безплатним.

Додамо, що до середини липня народні депутати хочуть внести зміни до держбюджету і спрямувати два мільярди грн на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини у рамках «Великої реставрації».

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