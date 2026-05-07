Сили безпілотних систем підтвердили чергове ураження російського стратегічного вузла у Пермі (відео)

glavcom.ua
Українські дрони уразили вороже підприємство
Командувач Сил Безпілотних Систем заявив про «інспекцію» українських дронів на російське підприємство

Відстань у 1550 кілометрів від лінії фронту більше не рятує російський промисловий комплекс. У ніч на 7 травня «Волелюбні Українські Птахи» 1-го окремого цеху Сил безпілотних систем здійснили повторний наліт на стратегічні об'єкти в Пермі. Про успішну операцію повідомив командувач Сил безплотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр, інформує «Главком».

За словами командувача, російський Урал, який окупанти тривалий час вважали безпечним глибоким тилом, тепер офіційно перебуває «у черзі» на демілітаризацію. Регулярне «птахосполучення» з об'єктами на відстані понад 1,5 тис. кілометрів стає новим стандартом для українських сил.

«Призвичаюйтеся, хробаки, до нового стандарту тривожності. Тишею слід від нині не насолоджуватися, а холоднопітно прислухатися. Птахи Сил безпілотних систем дарують вам нову фобію до дзижчання, шелесту та інші дроноподібні акустичні дієти», – написав Бровді.

Сили безпілотних систем підтвердили чергове ураження російського стратегічного вузла у Пермі (відео) фото 1

Командувач Сил безпілотних систем підкреслив, що приховати масштаби влучань росіянам не вдасться: «Колоди в оці не сховаєш». Поки окупанти намагаються зрозуміти, чи вимкнена «наливайка» повністю, українські сили продовжують методично знищувати паливну логістику ворога.

«Главком» писав, що стратегічний об’єкт російської нафтової промисловості в Пермі опинився під повторним ударом безпілотників. Йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь», що є критично важливим вузлом системи магістральних нафтопроводів. Після серії вибухів на виробничо-диспетчерській станції «Пермь» ситуація стала критичною. На сусідньому нафтопереробному заводі (НПЗ), який тісно пов'язаний зі станцією, почалися екстрені заходи безпеки.

Нагадаємо, Служба безпеки України вдруге поспіль завдала ударів по нафтовій інфраструктурі Росії поблизу Пермі, уразивши об’єкти одного з найбільших нафтопереробних заводів країни. За наявною інформацією, безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ відпрацювали по НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», який розташований більш ніж за 1500 км від території України. Це підприємство є одним із ключових у російській нафтопереробній галузі, з річною потужністю близько 13 млн тонн. Воно забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби армії РФ.

 

