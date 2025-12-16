Напад на українців у Познані. Сибіга зробив заяву

Дипломат наголосив, що словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими

Глава МЗС каже, що група поляків напала на українську пару в трамваї, почувши українську мову

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на інцидент у Познані напад на українця. Урядовець назвав ситуацію обурливою. Про це повідомляє «Главком» з посилання допис Сибіги.

Глава МЗС наголосив, що словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими та вимагають жорсткої реакції. Сибіга доручив українським консулам з Вроцлава оперативно відреагувати, зʼясувати всі обставини інциденту та захисти права потерпілих. За словами міністра, генеральне консульство України перебуває у постійному контакті з місцевими компетентними органами та тримає ситуацію на контролі.

Очільник МЗС зазначив, що польська поліція вже затримала нападників, справу передано до прокуратури з клопотанням про порушення досудового розслідування за ст. 119 Кримінального кодексу Республіки Польща (протиправні дії, вчинені з мотивів національної ненависті). «Дякуємо польським правоохоронцям за невідкладну реакцію, розраховуємо на притягнення винних осіб до відповідальності та належний захист прав громадян України», – додав він.

Нагадаємо, у Познані двоє чоловіків напали на українця, коли він їхав у трамваї зі своєю партнеркою. Чоловіки побили українця, згодом їх затримала поліція.

Як повідомлялося, у Польщі шириться нова хвиля дезінформації про Україну. У мережі з'явилася низка дописів про «заражену їжу з України». Автори закликають бойкотувати українську продукцію, адже вона нібито є «небезпечною».

Раніше «Главком» розповідав про те, як у Польщі чоловік з нацистськими жестами та погрозами напав на українську продавчиню. Конфлікт виник через нібито неякісне м'ясо, яке 15 хвилин перед цим придбала його дружина. Чоловік кричав на продавчиню, звинувачуючи її в тому, що вона «хотіла отруїти його дітей».