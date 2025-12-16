Головна Країна Політика
search button user button menu button

Напад на українців у Познані. Сибіга зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Напад на українців у Познані. Сибіга зробив заяву
Дипломат наголосив, що словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими
фото: МЗС України

Глава МЗС каже, що група поляків напала на українську пару в трамваї, почувши українську мову

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на інцидент у Познані напад на українця. Урядовець назвав ситуацію обурливою. Про це повідомляє «Главком» з посилання допис Сибіги.

Глава МЗС наголосив, що словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими та вимагають жорсткої реакції. Сибіга доручив українським консулам з Вроцлава оперативно відреагувати, зʼясувати всі обставини інциденту та захисти права потерпілих. За словами міністра, генеральне консульство України перебуває у постійному контакті з місцевими компетентними органами та тримає ситуацію на контролі.

Очільник МЗС зазначив, що польська поліція вже затримала нападників, справу передано до прокуратури з клопотанням про порушення досудового розслідування за ст. 119 Кримінального кодексу Республіки Польща (протиправні дії, вчинені з мотивів національної ненависті). «Дякуємо польським правоохоронцям за невідкладну реакцію, розраховуємо на притягнення винних осіб до відповідальності та належний захист прав громадян України», – додав він.

Нагадаємо, у Познані двоє чоловіків напали на українця, коли він їхав у трамваї зі своєю партнеркою. Чоловіки побили українця, згодом їх затримала поліція.

Як повідомлялося, у Польщі шириться нова хвиля дезінформації про Україну. У мережі з'явилася низка дописів про «заражену їжу з України». Автори закликають бойкотувати українську продукцію, адже вона нібито є «небезпечною». 

Раніше «Главком» розповідав про те, як у Польщі чоловік з нацистськими жестами та погрозами напав на українську продавчиню. Конфлікт виник через нібито неякісне м'ясо, яке 15 хвилин перед цим придбала його дружина. Чоловік кричав на продавчиню, звинувачуючи її в тому, що вона «хотіла отруїти його дітей».

Читайте також:

Теги: Польща українці напад Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потяг Київ-Варшава затримується через диверсію на коліях Варшава-Люблін
Чи вплинула диверсія у Польщі на рух потягів? «Укрзалізниця» повідомила деталі
17 листопада, 12:27
З січня по серпень 2025 року Польща відвантажила на зовнішні ринки понад 107 тис. тонн картоплі
Україна – головний покупець картоплі із Польщі. Встановлено рекорд
24 листопада, 13:04
Україна збільшила закупівлі свинини та сала за кордоном
Україна різко збільшила імпорт свинини та сала у 2025 році
24 листопада, 14:51
За словами Клименка, усім підозрюваним суд обере запобіжний захід у вигляді домашнього арешту
Напад на артистів «Гуцулії». Глава МВС прокоментував розслідування
8 грудня, 18:12
Зеленький: Важливо, щоб результатом став достойний мир
«Робота з пунктами, які можуть змінити багато». Зеленський провів нараду з МЗС
21 листопада, 15:44
Польща та Ізраїль вже майже десять років перебувають у стані періодичного конфлікту через формулювання щодо Голокосту
Між Польщею та Ізраїлем виникла суперечка через допис про Голокост
24 листопада, 08:31
Місце вибуху на залізниці на лінії Варшава-Люблін, Польща, 16 листопада 2025 року
У Польщі заарештовано третього українця у справі про диверсії на залізниці
24 листопада, 14:23
Варшава розглядає передачу МіГ-29 як частину союзницької підтримки України та зміцнення безпеки східного флангу НАТО
Польща може передати Україні МіГ-29, але є нюанс
10 грудня, 07:49
Інсталяцію вмикатиметься із 21 по 25 грудня із 5:00 до 7:30 та з 17:00 до 23:00
На Центральному вокзалі у Києві в найтемнішу ніч року запрацює світлова інсталяція
Вчора, 11:59

Політика

Зеленський розповів про зустріч із Санду
Зеленський розповів про зустріч із Санду
Безугла побилася у Раді (відео)
Безугла побилася у Раді (відео)
Уряд звільнив заступника міністра економіки
Уряд звільнив заступника міністра економіки
Напад на українців у Познані. Сибіга зробив заяву
Напад на українців у Познані. Сибіга зробив заяву
Візит Зеленського до Нідерландів. Офіс президента повідомив деталі
Візит Зеленського до Нідерландів. Офіс президента повідомив деталі
Мирні переговори у Берліні. Зеленський уночі поспілкувався з журналістами: головні тези
Мирні переговори у Берліні. Зеленський уночі поспілкувався з журналістами: головні тези

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua