Міністр Малюська змінив імідж (фото)

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    Голова Мін'юсту змінив імідж і нарвався на шквал емоцій у соцмережах (фото)

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    Раніше міністр Денис Малюська обходився легкою щетиною, але без відрощеної бороди чи вус - Голова Мін'юсту змінив імідж і нарвався на шквал емоцій у соцмережах (фото)
    Раніше міністр Денис Малюська обходився легкою щетиною, але без відрощеної бороди чи вус
    фото Дениса Малюськи

    Люди жартують, що Павло Зібров тепер має подати в суд на Малюську

    Міністр юстиції України Денис Малюська вирішив поміняти імідж та відростив вуса. У новому образі він постав у відеозверненні, яке розмістив на своїй сторінці у Facebook.

    Раніше міністр обходився легкою щетиною, але без відрощеної бороди чи вус.

    Малюська на відео розповів, що спробував себе у ролі «звичайного працівника Мін'юсту» й задля цього поїхав у Житомирську область, до Коростеня, де трохи попрацював у ДРАЦСі (Державний реєстр актів цивільного стану громадян – ред.).

    За його словами, він робить такі експерименти (робота на інших посадах. – ред.) для того, щоб не забувати, звідки береться зарплата.

    Тим часом у соцмережах користувачі почали жартувати, що народний артист України Павло Зібров за такі «витівки» може подати на нього до суду:

    Павло Зібров
    Павло Зібров

    А комусь чиновник нагадав образ головного героя комедії «За двома зайцями» Свирида Петровича Голохвастова:

    Малюську також порівняли з журналістом і гумористом Майклом Щуром:

    Майкл Щур
    Майкл Щур

    Малюська регулярно вигадує яскраві ідеї, які викликають кумедні емоції в українців. Так, наприклад, восени минулого року він записав ролик, у якому начебто дзвонить із СІЗО синові, говорячи, що влаштувався працювати моряком. Потім міністр продемонстрував нібито розмову з мамою, якоій розповідає, що перебуває на морі та з ним усе гаразд.

    Раніше міністр юстиції запропонував українцям купувати тюрми замість квартир. Торік Фонду державного майна України було передано для продажу на аукціоні три в'язниці – у Ковелі, а також в Івано-Франківській та Миколаївській областях.

    Крім того, голова Мін'юсту демонстрував свою фізичну підготовку: він, стоячи на голові, читав книгу:

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    Теги: міністр Міністерство юстиції чиновник артист Денис Малюська Павло Зібров
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    Міністр Малюська змінив імідж (фото)