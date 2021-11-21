Трейлер оновленого мультфільму «Ну, постривай» обурив глядачів (відео)

Ролик на YouTube отримав вчетверо більше дизлайків, ніж лайків

У Росії випустили перший трейлер перезапуску радянського мультфільму «Ну, постривай!». Ролик також опублікували на YouTube-каналі студії «Союзмультфільм».

Трейлер мультфільму Автор: Союзмультфільм

Творці проєкту «Ну, постривай! Канікули» заявили, що із шкідливих звичок у вовка буде надмірне захоплення відеоіграми, оскільки зараз не можна курити і розпивати спиртні напої на екрані.

За словами представників «Союзмультфільму», герої не стануть прямо розмовляти «але періодично будуть прослизати міцні фрази типу «Ну, постривай!».

Персонажі зазнали значної переробки. Крім того, до вже звичного дуету Вовка і Зайця додали кілька нових героїв.

Проте вже за кілька годин відео набрало більше двох тис. дизлайків і лише 500 вподобань. Зазначимо, що коментарі до відео на YouTube були заздалегідь відключені.

Відомо, що перші автори «Ну, постривай!» розкритикували новий образ вовка з перезавантаження популярного мультфільму. Вони заявили, що сценаристи нового мультфільму могли придумати своїх персонажів і «грати» з ними, проте зіпсували їх.

«Це жахливо», – оцінили нові образи персонажів «Ну, постривай!» сценаристи.

Користувачі мережі також скептично сприйняли нові образи героїв ще з 2020 року, можливо саме це спровокувало закриття коментарів до першого трейлера мультфільму.

Прем'єра мультфільму повинна відбутися в грудні цього року. Точної дати релізу на даний момент немає.

Нагадаємо, студія Animagrad (FILM.UA Group) випустила тизер-трейлер повнометражного анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».

«Мавка. Лісова пісня» – другий повнометражний мультфільм української студії Animagrad, створений за мотивами п’єси Лесі Українки «Лісова пісня», а також на основі українських міфів і традицій.