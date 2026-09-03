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Вийшов другий сезон комедії «Чед Паверс»: цікаві факти та головні герої

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Серіал «Чед Паверс» вийде на екран третього вересня
фото з відкритих джерел

Глен Пауелл у ролі Чеда Паверса спробує повернути собі успіх зірки американського футболу

3 вересня стартує другий сезон спортивної комедії «Чед Паверс». Квотербек, який вирішив відновити свою карʼєру після гучної поразки, знову спробує стати зіркою американського футболу. Що чекає на головного героя в нових серіях, дізнавайтеся в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри вересня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Подробиці першого сезону «Чед Паверс»

Вийшов другий сезон комедії «Чед Паверс»: цікаві факти та головні герої фото 1
фото: Іnstagram.com/chadpowershulu
  • Дата виходу: 3 вересня
  • Платформа: Hulu / Disney+
  • Жанр: спортивна комедія
  • У ролях: Глен Пауелл, Перрі Меттфелд, Квентін Плер, Вінн Еверетт, Френкі А. Родріґес, Стів Зан

У центрі сюжету серіалу «Чед Паверс» Расс Голлідей, який був зіркою американського футболу, однак втратив свою карʼєру та репутацію через одну помилку. Так, через вісім років після поразки він вирішив дати собі ще один шанс, однак уже під іншим іменем, Чеда Паверса. Квотербеку довелося змінити зовнішність та долучитися до непростої команди South Georgia Catfish.

Перший сезон вийшов 30 вересня 2025 року на платформі Hulu. Нині доступні шість серій.

Сюжет та цікаві факти нового сезону серіалу «Чед Паверс»

Вийшов другий сезон комедії «Чед Паверс»: цікаві факти та головні герої фото 2
фото: Іnstagram.com/chadpowershulu

Расс Голлідей у новому сезоні продовжить грати, прикидаючись Чедом Паверсом. Однак його нова особистість почне викликати питання та підозри, особливо у тренера Джейка Гадсона та Джеррі.

Вийшов другий сезон комедії «Чед Паверс»: цікаві факти та головні герої фото 3
фото: Іnstagram.com/chadpowershulu

Паралельно розгортатимуться події навколо команди South Georgia Catfish, яка спробує потрапити до плей-оф студентського чемпіонату. До своїх ролей у новому сезоні повернуться Перрі Меттфелд у ролі Ріккі, Квентін Плер, тренер Берд, Вінн Еверетт, Тріші Єґер, Френкі А. Родріґес, Денні, та Стів Зан, тренер Джейк Гадсон.

Вийшов другий сезон комедії «Чед Паверс»: цікаві факти та головні герої фото 4
фото: Іnstagram.com/chadpowershulu

Над проєктом працювали сценарист «Локі» та «Доктора Стренджа в мультивсесвіті божевілля» Майкл Волдрон та режисер і виконавчий продюсер Тоні Ясенда. Також до колективу виконавчих продюсерів увійшли футболісти Ілай та Пейтон Меннінги.

Season 2 Trailer | Chad Powers

Однак найцікавішим співтворцем став Глен Пауелл, адже саме він зіграв головного героя. Сюжет серіалу «Чед Паверс» написаний на основі реальної історії спортсмена Ілая Меннінга, який для свого шоу Eli's Places змінив зовнішність і під ім’ям Чед Паверс узяв участь у тренуванні футбольної команди.

Каст серіалу «Чед Паверс»

Каст серіалу «Чед Паверс»
Каст серіалу «Чед Паверс»
фото: Іnstagram.com/chadpowershulu

Глен Пауелл

Глен Пауелл зіграв подвійну роль Расса Голлідея та Чеда Паверса
Глен Пауелл зіграв подвійну роль Расса Голлідея та Чеда Паверса
фото: Іnstagram.com/chadpowershulu

Глен Пауелл зіграв подвійну роль Расса Голлідея та Чеда Паверса. Відомий за ролями у фільмах «Топ Ґан: Меверік» і «Люблю тебе ненавидіти» та інших.

Глен Пауелл зіграв подвійну роль Расса Голлідея та Чеда Паверса
Глен Пауелл зіграв подвійну роль Расса Голлідея та Чеда Паверса
фото: Іnstagram.com/chadpowershulu

Крім ролі в серіалі, Глен Пауелл є його співтворцем, співавтором та виконавчим продюсером.

Перрі Меттфелд

Перрі Меттфелд грає асистентку тренера команди South Georgia Catfish Ріккі Гадсон
Перрі Меттфелд грає асистентку тренера команди South Georgia Catfish Ріккі Гадсон
фото: Іnstagram.com/chadpowershulu

Акторка Перрі Меттфелд грає асистентку тренера команди South Georgia Catfish Ріккі Гадсон. Грала в стрічках «У темряві», серіалі «Чарівники з Вейверлі Плейс» та інших.

Перрі Меттфелд грає асистентку тренера Ріккі Гадсон
Перрі Меттфелд грає асистентку тренера Ріккі Гадсон
фото: Іnstagram.com/chadpowershulu

Квентін Плер

Квентін Плер грає тренера Берда
Квентін Плер грає тренера Берда
фото: Іnstagram.com/chadpowershulu

Актор Квентін Плер грає тренера Берда команди South Georgia Catfish. Відомий за ролями в серіалах «Крихітні прекрасні речі», «Ласкаво просимо до Чіппендейлс» та «Хороший лікар».

Квентін Плер грає тренера Берда
Квентін Плер грає тренера Берда
фото: Іnstagram.com/quentinplairjr

Вінн Еверетт

Вінн Еверетт грає Тріші Єґер
Вінн Еверетт грає Тріші Єґер
фото: Іnstagram.com/quentinplairjr

Акторка Вінн Еверетт грає голову організації фанатів команди South Georgia Catfish Тріші Єґер. Мала ролі в серіалах «Агент Картер» та «Це ми».

Френкі А. Родріґес

Френкі А. Родріґес грає талісмана команди Денні Круза
Френкі А. Родріґес грає талісмана команди Денні Круза
фото: Іnstagram.com/quentinplairjr

Френкі А. Родріґес грає талісмана команди Денні Круза, який допомагає Чеду Паверсу приховувати його справжнє імʼя.

Френкі А. Родріґес грає талісмана команди Денні Круза
Френкі А. Родріґес грає талісмана команди Денні Круза
фото: Іnstagram.com/quentinplairjr

Став відомим завдяки ролі Карлоса Родріґеса в серіалі «Шкільний мюзикл: Мюзикл: Серіал», «Сексуальне життя студенток» та інших стрічках, де грав епізодичні ролі.

Стів Зан

Стів Зан грає головного тренера South Georgia Catfish Джейка Гадсона
Стів Зан грає головного тренера South Georgia Catfish Джейка Гадсона
фото: Іnstagram.com/chadpowershulu

Стів Зан грає головного тренера South Georgia Catfish Джейка Гадсона. Зʼявлявся у фільмах «Щоденник слабака», «Ніч у музеї: Нове воскресіння Камунра», «Пташка доброго господа», а також відомий як актор дубляжу.

Стів Зан грає головного тренера Джейка Гадсона
Стів Зан грає головного тренера Джейка Гадсона
фото: Іnstagram.com/chadpowershulu

До слова, 20 серпня вийшов пʼятий сезон пригодницького серіалу «Зовнішні мілини». Історія, за якою глядачі стежили понад шість років, дійшла свого фіналу.«Зовнішні мілини» – це історія про друзів, які вирушили на пошуки скарбів. За роки пошуків головні герої пройшли через різні випробування, зради та смерть. На шляху мандрівників зʼявлятимуться різні перешкоди, як, наприклад, зловмисники. Адже за скарбами полюють не лише головні герої.

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Теги: кіно американський футбол спорт серіал

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