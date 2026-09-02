Як працюватиме метро під час тривог? Зеленський пояснив, що зміниться
Зеленський: Заходи із захисту людей мають постійно адаптуватися до ситуації в конкретних містах
У Києві готують зміни в роботі метро під час повітряних тривог із урахуванням нової системи двох рівнів загрози – «жовтого» та «червоного». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Рішення передбачає нові правила для столичного метрополітену:
- Сирецько-Печерська (зелена) лінія: під час оголошення «жовтого» рівня загрози (атака дронів) працюватиме повністю за звичайним графіком.
- Святошинсько-Броварська (червона) лінія: у разі зупинки руху наземною ділянкою під час тривоги місто має суттєво збільшити кількість наземного громадського транспорту. Автобуси дублюватимуть маршрут метро на відрізку між станціями «Лісова» та «Дніпро».
В Україні буде два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний. Жовтий рівень відповідатиме загрозі нальоту дронів. Червоний оголошуватимуть у разі ракетної небезпеки, зокрема загрози застосування балістики, а також під час масованих атак.
Окрім цього, у столиці планують скоротити тривалість комендантської години. Нові часові межі наразі не оголошують.
Нагадаємо, наприкінці серпня влада вже повідомляла про підготовку змін у роботі транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог. Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник розповідав, що уряд спільно з військовими та «Укрзалізницею» напрацьовує нові рішення. Тоді ж обговорювалася можливість перегляду режиму комендантської години у Києві та області.
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