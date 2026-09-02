Головна Київ Новини
search button user button menu button

Як працюватиме метро під час тривог? Зеленський пояснив, що зміниться

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Як працюватиме метро під час тривог? Зеленський пояснив, що зміниться
У столиці планують змінити тривалість комендантської години та схему роботи метро під час повітряних тривог
фото з відкритих джерел

Зеленський: Заходи із захисту людей мають постійно адаптуватися до ситуації в конкретних містах

У Києві готують зміни в роботі метро під час повітряних тривог із урахуванням нової системи двох рівнів загрози – «жовтого» та «червоного». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Рішення передбачає нові правила для столичного метрополітену:

  • Сирецько-Печерська (зелена) лінія: під час оголошення «жовтого» рівня загрози (атака дронів) працюватиме повністю за звичайним графіком.
  • Святошинсько-Броварська (червона) лінія: у разі зупинки руху наземною ділянкою під час тривоги місто має суттєво збільшити кількість наземного громадського транспорту. Автобуси дублюватимуть маршрут метро на відрізку між станціями «Лісова» та «Дніпро».
Маршрут автобуса № 1-М в Києві
Маршрут автобуса № 1-М в Києві
мапа: EasyWay

В Україні буде два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний. Жовтий рівень відповідатиме загрозі нальоту дронів. Червоний оголошуватимуть у разі ракетної небезпеки, зокрема загрози застосування балістики, а також під час масованих атак.

Окрім цього, у столиці планують скоротити тривалість комендантської години. Нові часові межі наразі не оголошують.

Нагадаємо, наприкінці серпня влада вже повідомляла про підготовку змін у роботі транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог. Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник розповідав, що уряд спільно з військовими та «Укрзалізницею» напрацьовує нові рішення. Тоді ж обговорювалася можливість перегляду режиму комендантської години у Києві та області.

Читайте також:

Теги: Київ громадський транспорт метро Володимир Зеленський тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будинок, незадекларований ексзаступником керівника Київського СІЗО
Умисне недекларування будинку: оголошено підозру ексзаступнику керівника Київського СІЗО
3 серпня, 18:47
У Києві попрощалися зі студенткою Києво-Могилянської академії Віталіною Яковенко
Київ попрощався з волонтеркою Віталіною Яровенко, яка загинула під час обстрілу Києва
4 серпня, 14:57
Джейхун Байрамов та Володимир Зеленський провели зустріч
Оборонна та економічна співпраця: про що Зеленський говорив із главою МЗС Азербайджану
6 серпня, 19:52
Відкриття виставки «З краси Японії» у Музеї історії міста Києва
Куди сходити у Києві 17-23 серпня: дайджест культурних подій
15 серпня, 18:59
Пожежі, спричинені атакою, ліквідували ще зранку
Ліквідація наслідків обстрілу Києва триває, рятувальники зіткнулися із труднощами
16 серпня, 17:36
На озері Кирилівському триває покіс та прибирання рослинності
Очищення озера Кирилівського та Сирецького струмка: розпочато новий етап робіт
19 серпня, 17:47
Зеленський нагородив Владислава Польського, який сам евакуював поранених під ворожими дронами
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру, який врятував двох бійців
19 серпня, 20:42
Фігуранти справи використовували мережу з понад 60 підконтрольних компаній з ознаками фіктивності
На Київщині викрито конвертаційний центр, що обслуговував тіньовий агробізнес
25 серпня, 12:42
Корецький анонсував перегляд підходів до комендантської години та «доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози»
Кабмін готує зміни для роботи під час тривоги, комендантську годину теж переглянуть
29 серпня, 19:58

Новини

«Припиніть створювати меми». Прем'єр Канади звернувся до адміністрації Трампа
«Припиніть створювати меми». Прем'єр Канади звернувся до адміністрації Трампа
Із 3 вересня у Києві діятимуть нові правила для вантажного транспорту
Із 3 вересня у Києві діятимуть нові правила для вантажного транспорту
Як працюватиме метро під час тривог? Зеленський пояснив, що зміниться
Як працюватиме метро під час тривог? Зеленський пояснив, що зміниться
Київ запускає нове сполучення між правим і лівим берегами
Київ запускає нове сполучення між правим і лівим берегами
Непомітні патрулі на дорогах:на другий день роботи «фантоми» спіймали удвічі більше порушників
Непомітні патрулі на дорогах:на другий день роботи «фантоми» спіймали удвічі більше порушників
Росія вдруге знищила центральний склад мережі виномаркетів Okwine
Росія вдруге знищила центральний склад мережі виномаркетів Okwine

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
103K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
81K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Сьогодні, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Сьогодні, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Сьогодні, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua