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Росіяни довго готувалися. Зеленський розкрив особливість масованої атаки

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росіяни довго готувалися. Зеленський розкрив особливість масованої атаки
Зеленський пояснив, як РФ готувала масований удар по Україні
фото: ДСНС Києва

Російські війська комбінували різні типи балістичних і крилатих ракет із дронами, щоб завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі

Росія заздалегідь і тривалий час готувала масований удар по Україні, комбінуючи різні типи озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, під час атаки російські війська одночасно застосували балістичні ракети різних типів, крилаті ракети та безпілотники. Зеленський наголосив, що таку комбінацію ворог підібрав для того, щоб завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі.

«Масований був удар – росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети й дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру», – заявив президент.

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Унаслідок російської атаки зафіксовано руйнування у Києві та Київській області, а також на Одещині й Чернігівщині. У столиці пошкоджено житлові будинки. Зокрема, в одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи. Також пошкоджень зазнали дитяча лікарня та школа. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи.

За даними Зеленського, станом на момент його заяви внаслідок атаки у Києві загинули 12 людей, ще одна людина – у Київській області. Близько 40 людей дістали поранення.

На Одещині російські війська атакували безпілотниками пункт пропуску на кордоні з Молдовою, а на Чернігівщині під ударом опинилася газова інфраструктура.

Президент також заявив про недостатню реакцію світу на російські удари. За його словами, поки Україна не матиме достатньої кількості засобів для протидії балістичним ракетам, Росія не буде серйозно налаштована на мир. «І поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде», – наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що Україна щодня працює над програмою FREYJA, однак наразі перехоплювачі для систем Patriot залишаються незамінними.

Нагадаємо, унаслідок масованої нічної атаки ворога у ніч на 20 серпня 2026 року частина Києва залишилася без електропостачання. Завдяки використанню резервних схем енергетикам уже вдалося відновити подачу світла для 50 тис. родин у столиці. Водночас близько 40 тис. осель наразі все ще залишаються без електроенергії.

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Теги: балістичні ракети інфраструктура Володимир Зеленський дрон російська ракета ракета обстріл війна Київ

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