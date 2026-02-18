Головна Країна Культура
Уряд затвердив правила евакуації музейних експонатів під час воєнного стану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Уряд затвердив правила евакуації музейних експонатів під час воєнного стану
Відтепер музейні предмети будуть обов’язково евакуювати із зони 50 км від лінії фронту
фото: Одеський національний художній музей (ілюстративне)

Мінкульт підготував документ за результатами аналізу практики евакуації впродовж останніх років

Кабінет міністрів затвердив запропонований Міністерством культури порядок евакуації музейних предметів у період воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Мінкульту Тетяну Бережну.

«50 кілометрів від лінії фронту – тепер чітка зона обов’язкової евакуації музейних предметів. Це довгоочікуване рішення для захисту культурної спадщини в умовах повномасштабної війни», – заявила вона.

Як зазначає Мінкульт, відомство підготувало документ за результатами аналізу практики евакуації впродовж останніх років. Під час його розробки враховані «слабкі місця попередніх процедур та пропозиції громадянського суспільства». Бережна назвала нову модель менш бюрократичною.

Відтепер, за її словами, евакуація обовʼязкова:

  • для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення;
  • для територій, внесених до Переліку бойових дій;
  • за рішенням ОВА, за погодженням із військовим командуванням.

Водночас евакуйовані цінності можуть бути розміщені не менше ніж за 75 км від лінії бойового зіткнення. «Ми суттєво спростили процедури. Мінкульт ухвалює рішення щодо державних установ. Обласні військові адміністрації щодо комунальних. І керівник закладу отримує право діяти самостійно в разі загрози, без очікування погоджень. Запроваджуємо систему трьох черг евакуації, залежно від цінності», – каже урядовиця.

Глава Мінкульту додала, що рішення про повернення евакуйованих цінностей має бути ухвалене протягом 12 місяців після завершення воєнного стану. Якщо повернення неможливе, для них мають визначити нове безпечне місце зберігання. При цьому установи зберігають право контролювати стан своїх предметів.

