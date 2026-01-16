Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення у сексуальному насильстві та рабстві

Іглесіас офіційно порушив мовчання, опублікувавши заяву в Instagram, де назвав усі звинувачення абсолютно неправдивими

Легенда світової сцени, 82-річний іспанський співак Хуліо Іглесіас, опинився в центрі безпрецедентного скандалу. Дві колишні співробітниці звинуватили артиста в насильстві, незаконному утриманні та примусовій праці. Іглесіас офіційно заперечив такі обвинувачення.Тим часом прокуратура Вищого суду Іспанії вже розпочала попереднє провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Скарга була подана правозахисною організацією Women's Link Worldwide від імені двох жінок із Латинської Америки. За версією слідства, у 2021 році вони працювали в резиденціях співака на Багамах та в Домінікані.

Одна із заявниць стверджує, що співак примушував її до сексуальних стосунків та застосовував фізичну силу (ляпаси). Також, за версію слідства, робота на співака тривала до 16 годин на добу без вихідних і нібито діяла заборона залишати територію маєтку та регулярно перевірявся мобільний телефон. Друга працівниця заявила про постійні образи та «неналежні дотики» з боку артиста.

Виявилося, що американський канал Univision та іспанське видання elDiario.es вели приховане розслідування протягом трьох років. Зібрані ними докази дозволили правозахисникам кваліфікувати дії як можливу «торгівлю людьми з метою примусової праці».

Сам Хуліо Іглесіас, який продав понад 300 млн платівок за свою кар'єру, запевняє, що завжди поважав жінок.

«Я заперечую, що коли-небудь піддавав насильству або проявляв неповагу до будь-якої жінки. Ці звинувачення завдають мені величезного болю. У мене все ще є сили захистити свою гідність», – заявив співак.

Він також подякував фанатам за підтримку, яка стала для нього потужним джерелом втіхи у ці дні.

Скандал миттєво набув політичної ваги. Представники лівого уряду Іспанії виступили на боці жінок, вимагаючи ретельного розслідування. Натомість лідер консервативної опозиції Альберто Нуньєс Фейхоо, який є особистим другом співака, закликав «не спекулювати».

Колишній менеджер артиста Фернан Мартінес намагається пом'якшити ситуацію, стверджуючи, що Іглесіас просто «дуже ласкава людина», яка любить тактильний контакт, проте він ніколи не бачив проявів агресії з боку патрона.

