Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення у сексуальному насильстві та рабстві

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Дві жінки звинуватили Хуліо Іглесіаса у домаганнях
фото: АР

Іглесіас офіційно порушив мовчання, опублікувавши заяву в Instagram, де назвав усі звинувачення абсолютно неправдивими

Легенда світової сцени, 82-річний іспанський співак Хуліо Іглесіас, опинився в центрі безпрецедентного скандалу. Дві колишні співробітниці звинуватили артиста в насильстві, незаконному утриманні та примусовій праці. Іглесіас офіційно заперечив такі обвинувачення.Тим часом прокуратура Вищого суду Іспанії вже розпочала попереднє провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Скарга була подана правозахисною організацією Women's Link Worldwide від імені двох жінок із Латинської Америки. За версією слідства, у 2021 році вони працювали в резиденціях співака на Багамах та в Домінікані.

Одна із заявниць стверджує, що співак примушував її до сексуальних стосунків та застосовував фізичну силу (ляпаси). Також, за версію слідства, робота на співака тривала до 16 годин на добу без вихідних і нібито діяла заборона залишати територію маєтку та регулярно перевірявся мобільний телефон. Друга працівниця заявила про постійні образи та «неналежні дотики» з боку артиста.

Виявилося, що американський канал Univision та іспанське видання elDiario.es вели приховане розслідування протягом трьох років. Зібрані ними докази дозволили правозахисникам кваліфікувати дії як можливу «торгівлю людьми з метою примусової праці».

Сам Хуліо Іглесіас, який продав понад 300 млн платівок за свою кар'єру, запевняє, що завжди поважав жінок.

«Я заперечую, що коли-небудь піддавав насильству або проявляв неповагу до будь-якої жінки. Ці звинувачення завдають мені величезного болю. У мене все ще є сили захистити свою гідність», – заявив співак.

Він також подякував фанатам за підтримку, яка стала для нього потужним джерелом втіхи у ці дні.

Скандал миттєво набув політичної ваги. Представники лівого уряду Іспанії виступили на боці жінок, вимагаючи ретельного розслідування. Натомість лідер консервативної опозиції Альберто Нуньєс Фейхоо, який є особистим другом співака, закликав «не спекулювати».

Колишній менеджер артиста Фернан Мартінес намагається пом'якшити ситуацію, стверджуючи, що Іглесіас просто «дуже ласкава людина», яка любить тактильний контакт, проте він ніколи не бачив проявів агресії з боку патрона.

Як відомо, дві жінки звинуватили іспанського співака Хуліо Іглесіаса в сексуальному насильстві, скоєному під час роботи на нього. 

Читайте також:

Теги: співак Іспанія скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карпатська земельна оборудка. Льовочкін і Каськів таки взяли своє
Карпатська земельна оборудка. Льовочкін і Каськів таки взяли своє Скандал
14 сiчня, 10:40
Дві іспанські партії різко заперечують проти розгортання військ в Україні
Партії Іспанії блокують план уряду щодо військ для України
8 сiчня, 12:00
Головним відкриттям 2025 року став Артем Пивоваров
Артема Пивоварова визнано людиною 2025 року
1 сiчня, 17:02
Чемпіонат Європи з фехтування має відбутися у червні 2026 року
Естонія може втратити Чемпіонат Європи з фехтування, бо не хоче впускати в країну військових з Росії
1 сiчня, 12:50
Люди року-2025. Українська версія
Люди року-2025. Українська версія Підсумки
31 грудня, 2025, 08:00
У ніч на 19 грудня в одному з районів Павлограда через тривалі відключення світла зібрався натовп мешканців
Скандал у Павлограді: стороння особа самостійно вимикала електрику в трансформаторі
20 грудня, 2025, 10:59
Андрій Пишний та Дмитро Мусієнко відвідали ветерана в лікарні
Голова Нацбанку після скандалу особисто передав картку ветеранові в лікарні
18 грудня, 2025, 16:04
Олена Шабуніна зробила заяву про «злив» інтимних фото свого чоловіка Віталія
Дружина Шабуніна прокоментувала скандал з інтимними фото
17 грудня, 2025, 16:24
Художник Іван Марчук, якому пішов 90-й рік, опинився в епіцентрі скандалу
Національну легенду – до психіатра?! Скандал навколо картин Івана Марчука отримав продовження
16 грудня, 2025, 19:04

Шоу-біз

Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення у сексуальному насильстві та рабстві
Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення у сексуальному насильстві та рабстві
Незаконна реклама казино: першу оштрафовану блогерку внесено в реєстр боржників
Незаконна реклама казино: першу оштрафовану блогерку внесено в реєстр боржників
Акторка Емілія Кларк заговорила російською в серіалі про СРСР та потрапила у скандал
Акторка Емілія Кларк заговорила російською в серіалі про СРСР та потрапила у скандал
Нацвідбір на Євробачення: оголошено порядок виступу фіналістів (список)
Нацвідбір на Євробачення: оголошено порядок виступу фіналістів (список)
Актор Тімоті Шаламе обурив українців своїм зверненням 
Актор Тімоті Шаламе обурив українців своїм зверненням 
Головні кінопрем'єри тижня: на екрани виходять фільми з Ольгою Куриленко та Тімоті Шаламе
Головні кінопрем'єри тижня: на екрани виходять фільми з Ольгою Куриленко та Тімоті Шаламе

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Сьогодні, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Сьогодні, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua