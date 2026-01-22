Гастролі Європою з балетом Чайковського. Нацопера відреагувала на вчинок своїх артистів

Генеральний директор театру натякнув на те, що чекає на артистів після повернення з відпустки

Провідні солісти Національної опери України імені Тараса Шевченка, народна артистка України Наталія Мацак та її чоловік, заслужений артист України Сергій Кривоконь зникли зі складу трупи на сайті Нацопери. Напередодні стало відомо про їхні гастролі країнами Європи з балетом «Лебедине озеро» композитора Петра Чайковського. Про це повідомляє «Главком» у матеріалі «Балетний скандал: українські артисти гастролюють Європою з… «Лебединим озером». Мінкульт відреагував».

Як вдалося дізнатися «Главкому», Наталія Мацак та Сергій Кривоконь узяли відпустку за власний кошт і вирушили в турне у складі трупи United European Ballet. На сайті організатора виступів Colossart Production вказано, що покази балету відбуваються в різних містах Німеччини, Австрії та Швейцарії. Утім, конкретний склад трупи не розкривається.

Представники Національної опери пояснили редакції, що в театрі дізналися про гастролі колег із соцмереж. «Офіційна позиція театру відома: вилучення з поточного репертуару творів російських композиторів, вона принципова, і ми її дотримуємося неухильно. Проводиться службове розслідування. Про результати і рішення буде повідомлено», – обіцяє театр.

Генеральний директор Національної опери Петро Чуприна в коментарі «Главкому» пояснив, що ставиться до таких гастролей негативно: «Це суперечить позиції театру стосовно російського репертуару. У нас твори російських композиторів повністю вилучені від початку повномасштабного вторгнення».

На запитання, чи буде якась реакція культурної установи на такі дії своїх артистів, Чуприна відповів: «Так, звичайно. У них (Наталії Мацак та Сергія Кривоконя, – «Главком») відпустка до 26 січня. Після цього ми будемо думати, як діяти. Я хочу отримати від них пояснення, будемо робити висновки. Колектив це сприймає як образу, засуджує і не бачить можливості надалі вільної роботи (із зазначеними артистами, – «Главком»)».

Гендиректор театру висловив бажання діяти відповідно до вимог трудового законодавства, а також відповідно до «моралі й принципів, продиктованих воєнним часом».

Після розголосу Наталія Мацак і Сергій Кривоконь зникли зі складу трупи на сайті Нацопери. Ще днями перелік прем’єрів і балерин балету мав такий вигляд:

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Міністерство культури ухвалило рішення перейменувати Національну музичну академію України імені Чайковського. Тепер заклад має назву Національна музична академія України.

До слова, минулого року балетна трупа, як презентувала себе як «Балет України» показала виставу «Лускунчик» у кількох містах Швеції. Згодом журналісти з’ясували, що насправді трупа пов’язана з Росією.