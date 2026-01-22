Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Гастролі Європою з балетом Чайковського. Нацопера відреагувала на вчинок своїх артистів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Гастролі Європою з балетом Чайковського. Нацопера відреагувала на вчинок своїх артистів
Наталія Мацак та Сергій Кривоконь узяли відпустку за власний кошт
фото: Наталія Мацак/Facebook

Генеральний директор театру натякнув на те, що чекає на артистів після повернення з відпустки

Провідні солісти Національної опери України імені Тараса Шевченка, народна артистка України Наталія Мацак та її чоловік, заслужений артист України Сергій Кривоконь зникли зі складу трупи на сайті Нацопери. Напередодні стало відомо про їхні гастролі країнами Європи з балетом «Лебедине озеро» композитора Петра Чайковського. Про це повідомляє «Главком» у матеріалі «Балетний скандал: українські артисти гастролюють Європою з… «Лебединим озером». Мінкульт відреагував».

Як вдалося дізнатися «Главкому», Наталія Мацак та Сергій Кривоконь узяли відпустку за власний кошт і вирушили в турне у складі трупи United European Ballet. На сайті організатора виступів Colossart Production вказано, що покази балету відбуваються в різних містах Німеччини, Австрії та Швейцарії. Утім, конкретний склад трупи не розкривається.

Представники Національної опери пояснили редакції, що в театрі дізналися про гастролі колег із соцмереж. «Офіційна позиція театру відома: вилучення з поточного репертуару творів російських композиторів, вона принципова, і ми її дотримуємося неухильно. Проводиться службове розслідування. Про результати і рішення буде повідомлено», – обіцяє театр.

Генеральний директор Національної опери Петро Чуприна в коментарі «Главкому» пояснив, що ставиться до таких гастролей негативно: «Це суперечить позиції театру стосовно російського репертуару. У нас твори російських композиторів повністю вилучені від початку повномасштабного вторгнення».

На запитання, чи буде якась реакція культурної установи на такі дії своїх артистів, Чуприна відповів: «Так, звичайно. У них (Наталії Мацак та Сергія Кривоконя, – «Главком») відпустка до 26 січня. Після цього ми будемо думати, як діяти. Я хочу отримати від них пояснення, будемо робити висновки. Колектив це сприймає як образу, засуджує і не бачить можливості надалі вільної роботи (із зазначеними артистами, – «Главком»)».

Гендиректор театру висловив бажання діяти відповідно до вимог трудового законодавства, а також відповідно до «моралі й принципів, продиктованих воєнним часом».

Після розголосу Наталія Мацак і Сергій Кривоконь зникли зі складу трупи на сайті Нацопери. Ще днями перелік прем’єрів і балерин балету мав такий вигляд:

Гастролі Європою з балетом Чайковського. Нацопера відреагувала на вчинок своїх артистів фото 1

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Міністерство культури ухвалило рішення перейменувати Національну музичну академію України імені Чайковського. Тепер заклад має назву Національна музична академія України.

До слова, минулого року балетна трупа, як презентувала себе як «Балет України» показала виставу «Лускунчик» у кількох містах Швеції. Згодом журналісти з’ясували, що насправді трупа пов’язана з Росією

Читайте також:

Теги: скандал балет театр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрєєва славиться різними вибриками на корті і поза ним
Росіянка Андрєєва могла порушити правила після перемоги у матчі Australian Open
Сьогодні, 12:10
Кажанна заявляє про необхідність реформування українського шоубізнесу
Скандал у шоубізі: співачка Кажанна звинуватила лейбл Джері Хейл у «рабському контракті»
19 сiчня, 09:33
Незважаючи на морози та складну ситуацію з відключеннями світла, музеї столиці продовжують працювати
Куди сходити у Києві 19-25 січня: дайджест мистецьких подій столиці
17 сiчня, 19:00
ТЦК розпочали службове розслідування щодо конфлікту їхнього представника та цивільного
У Тернополі розпочато службове розслідування після конфлікту працівника ТЦК із цивільним
9 сiчня, 18:54
Андрій Курило отримав опік очей, коли сусідка розпилила йому в обличчя перцевий балончик
У Львові сусідка розпилила перцевий балончик в обличчя ветерану. Поліція відреагувала (фото)
5 сiчня, 16:22
Онищенко двічі був двічі учасником олімпійських ігор – у 2008 та 2012 роках
Підсанкційний олігарх-втікач Онищенко втратив спортивні звання: деталі
2 сiчня, 18:41

Суспільство

Гастролі Європою з балетом Чайковського. Нацопера відреагувала на вчинок своїх артистів
Гастролі Європою з балетом Чайковського. Нацопера відреагувала на вчинок своїх артистів
Ветеранка ЗСУ пережила амтуацію молочних залоз через носіння бронежилета
Ветеранка ЗСУ пережила амтуацію молочних залоз через носіння бронежилета
Синоптики оголосили І рівень небезпеки у деяких областях
Синоптики оголосили І рівень небезпеки у деяких областях
Дмитро Кулеба відреагував на хейт соцмереж через вібратори
Дмитро Кулеба відреагував на хейт соцмереж через вібратори
Стало відомо, скільки українців виїхали та не повернулися в Україну у 2025 році
Стало відомо, скільки українців виїхали та не повернулися в Україну у 2025 році
Поліг під час боїв на околицях Бахмута. Згадаймо Героя України Артема Попова
Поліг під час боїв на околицях Бахмута. Згадаймо Героя України Артема Попова

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua