Скандал у балеті: прима Наталія Мацак прокоментувала участь у постановці «Лебединого озера»

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Скандал у балеті: прима Наталія Мацак прокоментувала участь у постановці «Лебединого озера»
Солістів балету Національної опери України Наталії Мацак і Сергія Кривоконя помітили у виставах «Лебедине озеро»
«Культура скасування не замінить балету», – заявила Мацак

Українська прима-балерина Наталія Мацак заявила, що разом з іншими артистами погодилася на участь у європейській постановці до того як дізналася про наявність у ній фрагменту з балету «Лебедине озеро». Вона також заперечила участь російських хореографів у створенні вистави. Як інформує «Главком», про це танцівниця повідомила у Facebook.

«Ми не знаємо, звідки виникла інформація про російських хореографів чи режисерів, однак нікого з країни-агресора не було долучено до балету, в якому ми брали участь. Ми хочемо перепросити у всіх, хто болісно сприйняв виконання нами цього балету», – написала Мацак.

За її словами, «світову класику ніхто не скасує», а на пропозиції власних постановок українським артистам відповідали «одразу після класики».

«Фінансів на власні постановки ніхто так легко не роздає і багато власних напрацювань світові запропонувати Україна не змогла. Тому ось, що маємо за чотири роки: росіяни повертаються на європейські сцени», – підкреслила танцівниця.

Мацак зауважила, що завдяки балету танцівники можуть розповідати світові правду про російську агресію.

«Це наш моральний обов'язок. 1991 року «Лебедине озеро» стало символом падіння радянської імперії. Можливо, саме цей балет мав би звучати частіше, як нагадування про кінець кожної імперії зла», – додала прима-балерина.

Водночас Мацак вважає, що українські танцівники мають «унікальний шанс» заступи росіян на сценах та спільнотах, підкреслюючи: «або ми покажемо український балет на світовій сцені або це місце займуть вони».

«Культура скасування не замінить балету. Наші внутрішні чвари та моралізаторство фактично відкривають двері росіянам на світову сцену. І закривають доступ українцям доступ до комунікації з європейцями звичною для них мовою мистецтва», – наголосила Наталія Мацак.

Також Мацак поділилася, що українські артисти вже працюють над постановкою українського «Щедрика», назвавши це однією з причин гастролей за кордоном — популяризації його «в контексті балетної класики».

Зокрема, вона згадала біографічний балет присвячений життю й творчості Лесі Українки, який поставили Art Ballet Company у співпраці з хореографом Артемом Шошиним. За її словами, вистава отримала «обмежене медійне висвітлення й не стала предметом широкого професійного обговорення».

Напередодні «Главком» довідався про те, що провідні солісти Національної опери України імені Тараса Шевченка, народна артистка України Наталія Мацак та її чоловік, заслужений артист України Сергій Кривоконь нині гастролюють країнами Європи з балетом «Лебедине озеро» композитора Петра Чайковського.

Також повідомлялося, що наприкінці 2025 року Міністерство культури ухвалило рішення перейменувати Національну музичну академію України імені Чайковського. Тепер заклад має назву Національна музична академія України.

Раніше «Главком» писав про те, як минулого року балетна трупа, як презентувала себе як «Балет України» показала виставу «Лускунчик» у кількох містах Швеції. Згодом журналісти з’ясували, що насправді трупа пов’язана з Росією. 

Теги: Міністерство культури вистава росіяни балет артист Україна культура

Скандал у балеті: прима Наталія Мацак прокоментувала участь у постановці «Лебединого озера»
Як потрапити на суперхіти Театру Франка? Нищук дав обіцянку тим, хто не може купити квитки
Як потрапити на суперхіти Театру Франка? Нищук дав обіцянку тим, хто не може купити квитки
«Квитки розкуповують за 17 секунд». Євген Нищук про те, чому війна зробила театр важливим
«Квитки розкуповують за 17 секунд». Євген Нищук про те, чому війна зробила театр важливим
Українці передали військовим понад 50 тис. книг: що читають найчастіше
Українці передали військовим понад 50 тис. книг: що читають найчастіше
Виконавець головної ролі у фільмі «Ти – космос» отримав високе звання
Виконавець головної ролі у фільмі «Ти – космос» отримав високе звання
Голод, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ пояснив, як оцінюється кількість жертв трагедії 1946-47 років
Голод, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ пояснив, як оцінюється кількість жертв трагедії 1946-47 років

