В Ізмайлівському Кремлі в Москві спалахнула потужна пожежа

У Москві горить Ізмайловський Кремль
фото: соціальні мережі

У Москві на території комплексу «Кремль в Ізмайлово» сталася потужна пожежа, яка охопила площу 3000 кв.м. Про це пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За попередніми даними, вогонь спалахнув у приміщенні квеструму, де в той момент проходила гра «Диявольський кінотеатр». Пожежа швидко поширилася на дах металевого ангара.

Відвідувачі повідомили, що приміщення наповнилося димом миттєво, і їм довелося виходити на вулицю практично наосліп. Екстреним службам вдалося врятувати з вогню п'ятьох людей. Гасіння ускладнювалося специфічним плануванням будівлі.

Внаслідок пожежі значна частина ангара вигоріла вщент, зафіксовано обвалення покрівлі, стін та внутрішніх перекриттів. Відомо, що в цій же будівлі розташований музей «Бункер Сталіна», який також опинився під загрозою. Попередньою причиною надзвичайної події вважають коротке замикання електропроводки. На цей час пожежу локалізовано на площі 3000 кв. м., на місці продовжують працювати рятувальні підрозділи.

Кремль в Ізмайлово – це культурно-розважальний комплекс у Москві, зведений у 1998-2007 роках. Це сучасна споруда, стилізована під російське дерев'яне зодчество XVI-XVII століть, розташована поблизу історичної царської садиби. На території комплексу діють музеї, майстерні, храм та проводиться «Вернісаж в Ізмайлово».
Нагадаємо, через безперервні ворожі обстріли у прикордонних районах Чернігівської області виникла масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив уже близько 2400 га насаджень, проте лісівники не можуть дістатися до епіцентру займання через постійну небезпеку. 

Загоряння зафіксовано на територіях Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва. Пожежа охопила п’ятикілометрову зону безпосередньо біля кордону з РФ.

