Дніпропетровщина через ворожі обстріли вивезла рекордну кількість музейних експонатів

З музеїв Дніпропетровської області евакуювали близько 35 тис. експонатів

Від початку повномасштабного вторгнення культурні заклади Дніпропетровської області вжили безпрецедентних заходів для збереження фондів. У безпечні місця було переміщено близько 35 тисяч унікальних артефактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.

Повідомляється, що через постійні обстріли та загрозу знищення, музейні предмети вивозили у кілька етапів. Колекції перемістили як у межах Дніпропетровської області (у більш захищені сховища), так і до західних регіонів України.

«Нас турбує стан збереження музейних фондів під час війни. Частина експонатів вже знаходиться на заході України. Місця для безпечного зберігання є й на Дніпропетровщині. Але вони мають відповідати певним умовам», – зазначив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Такий крок дозволив мінімізувати ризики втрати культурної спадщини, яка є частиною національного надбання.

Попри зусилля з евакуації, культурна інфраструктура регіону зазнала суттєвих ударів від дій агресора. За даними адміністрації, у 23 громадах області пошкоджено 103 об’єкти культурної мережі, серед яких бібліотеки, театри та клуби.

Зокрема, пошкоджень зазнали знакові пам'ятки архітектури та мистецтва:

Дніпровський художній музей;

Будинок органної та камерної музики;

Палац студентів.

«Складна ситуація у південних районах через постійні обстріли та використання ворогом дронів. Загалом пошкоджено 103 об’єкти культурної інфраструктури у 23 територіальних громадах», – розповіла заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай.

Зауважимо, наразі у Верховній Раді очікує розгляду законопроєкт про евакуацію культурної спадщини з прифронтових регіонів. Документ має на меті вдосконалити механізми захисту та швидкого переміщення цінностей в умовах активних бойових дій.

«Главком» писав, що Кабінет міністрів затвердив запропонований Міністерством культури порядок евакуації музейних предметів у період воєнного стану. Відтепер евакуація обовʼязкова для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення, для територій, внесених до Переліку бойових дій, а також

за рішенням ОВА та за погодженням із військовим командуванням.

Як зазначає Мінкульт, відомство підготувало документ за результатами аналізу практики евакуації впродовж останніх років. Під час його розробки враховані «слабкі місця попередніх процедур та пропозиції громадянського суспільства».