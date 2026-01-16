Соратник Навального відреагував на відкриту Україною кримінальну справу проти нього

Волков став фігурантом кримінальної справи після того, як у мережу потрапило його листування з колишньою співробітницею

«Опозиційний» політик робив образливі заяви щодо українських військових, керівництва ГУР та виправдовування агресії РФ

Керівник політичних проєктів Фонду боротьби з корупцією, так званий російський опозиціонер Леонід Волков прокоментував інформацію про те, що Україна розпочала кримінальне провадження проти нього. Соратника Навального звинувачують у виправдовувані збройної агресії Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Волкова.

«Знаєте, мені здається, ця ситуація з тих, коли коментувати – тільки псувати. Замість коментаря нагадаю, що в Росії я засуджений до 18 років позбавлення волі за 45 епізодами і девʼятьма статтями Кримінального кодексу. І 34 з цих епізодів – за засудження російської агресії проти України», – написав він.

Нагадуємо, нещодавно у мережі зʼявилося листування Волкова з представницею «Російського добровольчого корпусу» у складі Головного управління розвідки, у якому опозиціонер принижував командира підрозділу Дениса Капустіна. Наприкінці грудня розвідники інсценували смерть Капустіна, і в тому листуванні Волков зрадів цій новині. «У певному сенсі денацифікація дійсно відбулася. Помер нацист, який своїм існуванням був подарунком для кремлівської пропаганди», – написав він.

Згодом стало відомо, що Леонід Волков, який тривалий час мешкає в Європі, став фігурантом кримінальної справи в Україні. Причина – зверхні та образливі заяви щодо українських військових, керівництва ГУР та виправдовування агресії РФ. Попри «опозиційний» статус, його риторика мало чим відрізняється від кремлівської пропаганди.