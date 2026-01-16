Головна Світ Політика
Соратник Навального відреагував на відкриту Україною кримінальну справу проти нього

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Соратник Навального відреагував на відкриту Україною кримінальну справу проти нього
Волков став фігурантом кримінальної справи після того, як у мережу потрапило його листування з колишньою співробітницею
фото: AP

«Опозиційний» політик робив образливі заяви щодо українських військових, керівництва ГУР та виправдовування агресії РФ

Керівник політичних проєктів Фонду боротьби з корупцією, так званий російський опозиціонер Леонід Волков прокоментував інформацію про те, що Україна розпочала кримінальне провадження проти нього. Соратника Навального звинувачують у виправдовувані збройної агресії Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Волкова.

«Знаєте, мені здається, ця ситуація з тих, коли коментувати – тільки псувати. Замість коментаря нагадаю, що в Росії я засуджений до 18 років позбавлення волі за 45 епізодами і девʼятьма статтями Кримінального кодексу. І 34 з цих епізодів – за засудження російської агресії проти України», – написав він.

Нагадуємо, нещодавно у мережі зʼявилося листування Волкова з представницею «Російського добровольчого корпусу» у складі Головного управління розвідки, у якому опозиціонер принижував командира підрозділу Дениса Капустіна. Наприкінці грудня розвідники інсценували смерть Капустіна, і в тому листуванні Волков зрадів цій новині. «У певному сенсі денацифікація дійсно відбулася. Помер нацист, який своїм існуванням був подарунком для кремлівської пропаганди», – написав він.

Згодом стало відомо, що Леонід Волков, який тривалий час мешкає в Європі, став фігурантом кримінальної справи в Україні. Причина – зверхні та образливі заяви щодо українських військових, керівництва ГУР та виправдовування агресії РФ. Попри «опозиційний» статус, його риторика мало чим відрізняється від кремлівської пропаганди.

