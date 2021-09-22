Україна не буде розривати дипвідносини з РФ через вибори на окупованих територіях

Питання розриву відносин з РФ Україні потрібно було порушувати ще у 2014 році, після початку російської агресії, зазначив Кулеба

Україна не бачить сенсу у розриванні дипломатичних відносин із РФ через вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях, різкість має бути «розумною, продуманою та своєчасною«. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відеозапис брифінгу Кулеби опублікував у Telegram телеканал «Дом».

На думку Кулеби, питання розриву відносин з РФ Україні потрібно було порушувати ще у 2014 році, після початку російської агресії.

«Тепер має відбутися щось мегакатастрофічне, щоб повернутися до цього питання. Тому що розрив дипломатичних відносин – це вища міра покарання, – зазначив глава МЗС України. – Я розумію, що це красиве гасло, але користі нуль. У нас і так відносин де-факто практично немає, а йти просто так влаштовувати шоу та їх розривати – це нерозумний крок».

Раніше нардеп Ілля Кива привітав «Єдину Росію» з «беззастережною перемогою» на виборах до Держдуми.

Натомість Гельсінська комісія США назвала вибори в Росії «найбільш сфальсифікованими з-поміж усіх інших».

Нагадаємо, 17-19 вересня в Росії відбулися вибори до Державної думи. За численними свідченнями активістів, голосування й підрахунок голосів проходили з масштабними фальсифікаціями.

Євросоюз, США й інші країни засудили масові порушення. Вони також заявили про часткове невизнання результатів виборів, зокрема, через участь у голосуванні населення окупованих Росією Криму та частини Донецької і Луганської областей.

Результати виборів до Держдуми Росії сфальсифіковано. Зокрема, підроблено результати цифрового голосування. Про це йдеться в заяві російського опозиціонера Олексія Навального.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.