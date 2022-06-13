  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
  4. Україна почала підготовку до «Євробачення-2023»
рус
    Культура

    Україна почала підготовку до «Євробачення-2023»

    Україна боронить не тільки свою землю, а й весь цивілізований та демократичний світ - Україна почала підготовку до «Євробачення-2023»
    Україна боронить не тільки свою землю, а й весь цивілізований та демократичний світ
    фото з відкритих джерел

    Через безпекову ситуацію до підготовки залучені Міноборони та МВС

    Україна розпочинає підготовку фіналу «Євробачення-2023». Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «Ми показуємо світу свою відкритість, гостинність та вміння реалізовувати масштабні проєкти. Головне питання для нас та Європейської мовної спілки – безпека», – йдеться у повідомленні Тимошенка.

    Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ України з самого початку інтегровані в роботу над підготовкою до пісенного конкурсу.

    «Для того, аби забезпечити зручну логістику, а головне безпеку розглядаємо різні локації. Які саме поки не можемо анонсувати. Ми вдячні за шалену підтримку європейських партнерів», – уточнили в Офісі президента.

    Тимошенко зазначив, що зараз Україна боронить не тільки свою землю, а й весь цивілізований та демократичний світ.

    Раніше уряд утворив Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу «Євробачення».

    Водночас Росії хочуть назавжди заборонити брати участь у конкурсі «Євробачення».

    Читайте також: Тріумф Kalush і трагедія Кіркорова. Продюсер Олексій Гончаренко про Євробачення у Турині
    Теги: росія окупанти Євробачення війна Україна окупація безпека #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна почала підготовку до «Євробачення-2023»