Україна почала підготовку до «Євробачення-2023»

Україна боронить не тільки свою землю, а й весь цивілізований та демократичний світ

Через безпекову ситуацію до підготовки залучені Міноборони та МВС

Україна розпочинає підготовку фіналу «Євробачення-2023». Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Ми показуємо світу свою відкритість, гостинність та вміння реалізовувати масштабні проєкти. Головне питання для нас та Європейської мовної спілки – безпека», – йдеться у повідомленні Тимошенка.

Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ України з самого початку інтегровані в роботу над підготовкою до пісенного конкурсу.

«Для того, аби забезпечити зручну логістику, а головне безпеку розглядаємо різні локації. Які саме поки не можемо анонсувати. Ми вдячні за шалену підтримку європейських партнерів», – уточнили в Офісі президента.

Тимошенко зазначив, що зараз Україна боронить не тільки свою землю, а й весь цивілізований та демократичний світ.

Раніше уряд утворив Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу «Євробачення».

Водночас Росії хочуть назавжди заборонити брати участь у конкурсі «Євробачення».