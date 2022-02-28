Хакери Anonymous пригрозили залишити росіян без грошей (відео)

Кіберфахівці встановили дату, коли громадяни РФ побачать нулі на рахунках

Хакери з групи Anonymous, які «воюють» на кіберфронті за Україну, оприлюднили чергове звернення.

Вони пообіцяли, що 3 березня спустошать рахунки росіян та направлять їх Україні.

Нагадаємо, сьогодні хакери з групи Anonymous зламали сайт рупора кремлівської пропаганди, інформагентства ТАСС і повісили банер із закликом зупинити війну в Україні.

Раніше хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ. Про це хакери повідомили у своєму Twitter-акаунті.

Також хакери зламали телеканали РФ і запустили вірш Monatik про війну (відео).

А ще хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ.

Раніше хакери з Anonymous взяли на себе відповідальність за DDoS-атаку на сайт українського телеканалу Russia Today.

Так само було втрачено доступ до сайту міноборони РФ. Після цього перестав працювати сайт Кремля.

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