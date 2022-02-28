Хакери Anonymous пригрозили залишити росіян без грошей (відео)
Кіберфахівці встановили дату, коли громадяни РФ побачать нулі на рахунках
Хакери з групи Anonymous, які «воюють» на кіберфронті за Україну, оприлюднили чергове звернення.
Вони пообіцяли, що 3 березня спустошать рахунки росіян та направлять їх Україні.
Нагадаємо, сьогодні хакери з групи Anonymous зламали сайт рупора кремлівської пропаганди, інформагентства ТАСС і повісили банер із закликом зупинити війну в Україні.
Раніше хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ. Про це хакери повідомили у своєму Twitter-акаунті.
Також хакери зламали телеканали РФ і запустили вірш Monatik про війну (відео).
А ще хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ.
Раніше хакери з Anonymous взяли на себе відповідальність за DDoS-атаку на сайт українського телеканалу Russia Today.
Так само було втрачено доступ до сайту міноборони РФ. Після цього перестав працювати сайт Кремля.