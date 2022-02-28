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    Хакери Anonymous пригрозили залишити росіян без грошей (відео)

    Весь світ підтримує Україну - Хакери Anonymous пригрозили залишити росіян без грошей (відео)
    Весь світ підтримує Україну
    скріншот із відео

    Кіберфахівці встановили дату, коли громадяни РФ побачать нулі на рахунках

    Хакери з групи Anonymous, які «воюють» на кіберфронті за Україну, оприлюднили чергове звернення.

    Вони пообіцяли, що 3 березня спустошать рахунки росіян та направлять їх Україні.

    Нагадаємо, сьогодні хакери з групи Anonymous зламали сайт рупора кремлівської пропаганди, інформагентства ТАСС і повісили банер із закликом зупинити війну в Україні.

    Раніше хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ. Про це хакери повідомили у своєму Twitter-акаунті.

    Також хакери зламали телеканали РФ і запустили вірш Monatik про війну (відео).

    А ще хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ.

    Раніше хакери з Anonymous взяли на себе відповідальність за DDoS-атаку на сайт українського телеканалу Russia Today.

    Так само було втрачено доступ до сайту міноборони РФ. Після цього перестав працювати сайт Кремля.

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    Теги: кібератака хакер
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    Хакери Anonymous пригрозили залишити росіян без грошей (відео)