Україна відкриває експорт зброї: президент повідомив подробиці

Зеленський заявив, що Україна розпочинає продаж дронів власного виробництва за кордон

В Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів, де виготовлятимуть українські дрони. Йдеться як про Балтійські країни, так і про країни Північної Європи. Як інформує «Главком», про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами Київського авіаційного інституту.

Так, 2026 року працюватимуть представництва, кількість яких становитиме десять одиниць.

«У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології», – наголосив глава держави.

Зеленський акцентував: сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і, зокрема, дронах.

«Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки», – завершив він.

Нагадаємо, Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових дронів.

Раніше повідомлялося, що Україна, яка стала піонером у використанні безпілотників у сучасній війні, перетворюється на центр інвестицій у сферу військових технологій. Як пише The Wall Street Journal, інтерес західних інвесторів до українських виробників дронів і оборонних стартапів різко зріс – завдяки успішно випробуваним у бойових умовах технологіям, що тепер мають глобальний потенціал.