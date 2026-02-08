Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна відкриває експорт зброї: президент повідомив подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна відкриває експорт зброї: президент повідомив подробиці
Зеленський акцентував: сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і, зокрема, дронах
фото з відкритих джерел

Зеленський заявив, що Україна розпочинає продаж дронів власного виробництва за кордон

В Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів, де виготовлятимуть українські дрони. Йдеться як про Балтійські країни, так і про країни Північної Європи. Як інформує «Главком», про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами Київського авіаційного інституту.

Так, 2026 року працюватимуть представництва, кількість яких становитиме десять одиниць.

«У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології», – наголосив глава держави.

Зеленський акцентував: сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і, зокрема, дронах.

«Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки», – завершив він.

Нагадаємо, Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових дронів. 

Раніше повідомлялося, що Україна, яка стала піонером у використанні безпілотників у сучасній війні, перетворюється на центр інвестицій у сферу військових технологій. Як пише The Wall Street Journal, інтерес західних інвесторів до українських виробників дронів і оборонних стартапів різко зріс – завдяки успішно випробуваним у бойових умовах технологіям, що тепер мають глобальний потенціал.

Читайте також:

Теги: експорт технології Володимир Зеленський Україна президент безпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Історія свідчить: лідери пікових періодів мобілізації суспільства в умовах війни рідко утримують позиції лідерів мирної відбудови
Хто може бути майбутнім президентом України? Частина 3
Сьогодні, 15:35
Президент США Дональд Трамп
Трамп зробив те, чого не зміг Путін
21 сiчня, 10:03
Андрій Єрмак втратив владну посаду наприкінці осені 2025 року
Куди зник Єрмак? Стало відомо, чим тепер займається ексглава Офісу президента (документи) Ексклюзив
25 сiчня, 13:30
Зеленський повідомив інформацію від розвідки
Зеленський попередив про загрозу масованого удару РФ
12 сiчня, 20:58
Зеленський про енергетику: Відновлення йде після кожного удару
Зеленський повідомив про значний дефіцит електроенергії
16 сiчня, 15:27
Міністр економіки України Олексій Соболєв: без зростання економіки Україна не потягне оборону
Мінекономіки: Україна ставить безпеку вище економіки, спираючись на МВФ
19 сiчня, 19:11
Зорін брав участь у переговорах у травні 2022 року щодо здачі в полон українських захисників «Азовсталі»
РФ відправила в Абу-Дабі агента ГРУ – найкращого переговорника Кремля
24 сiчня, 20:57
Вступ в ЄС у 2027 році? Президент пояснив, звідки взялася ця дата
Вступ в ЄС у 2027 році? Президент пояснив, звідки взялася ця дата
30 сiчня, 16:51
Конгрес партії «Конфедерація польської корони» у Лохуві
Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
1 лютого, 07:19

Події в Україні

Україна відкриває експорт зброї: президент повідомив подробиці
Україна відкриває експорт зброї: президент повідомив подробиці
Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю
Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю
Нардеп Костенко пояснив, чому перемовини наразі є невигідними для України
Нардеп Костенко пояснив, чому перемовини наразі є невигідними для України
Україну накриє нова хвиля лютих морозів
Україну накриє нова хвиля лютих морозів
Із полону повернувся азовець, якого росіяни засудили до довічного ув’язнення та утримували в катівнях Сибіру
Із полону повернувся азовець, якого росіяни засудили до довічного ув’язнення та утримували в катівнях Сибіру
ЗСУ перебувають у підвищеній готовності через активність Білорусі на кордоні – Forbes
ЗСУ перебувають у підвищеній готовності через активність Білорусі на кордоні – Forbes

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua