У Каневі демонтовано пам'ятник радянському письменнику Гайдару

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Аркадій Гайдар був відомим дитячим письменником та чекістом
фото: Facebook/Pozdniakov Vadym

Аркадій Гайдар входить до переліку осіб, що підлягають декомунізації

У місті Канів на Черкащині було демонтовано пам'ятник радянському письменнику Аркадію Гайдару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на активіста, співзасновника проєкту «Деколонізація.Україна» Вадима Позднякова.

Аркадій Гайдар – це радянський дитячий письменник-прозаїк, автор широковідомої свого часу повісті «Тимур та його команда» та оповідання «Чук і Гек», чекіст. У Радянському Союзі книги Гайдара відігравали величезну роль у вихованні дітей в радянських традиціях. Ім'я Гайдара було присвоєно багатьом школам, вулицям міст і сіл СРСР. В Україні він входить до переліку осіб, що підлягають декомунізації.

У Каневі демонтовано пам'ятник радянському письменнику Гайдару фото 1
До та після знесення памʼятника
фото: Facebook/Pozdniakov Vadym

Нагадаємо, Український інститут національної пам’яті оприлюднив переліки осіб та подій, об’єкти, присвячені яким, містять символіку російської імперської політики. Переліки створені на підставі фахових висновків експертної комісії та інституту, що були надані з власної ініціативи або за зверненнями органів влади, юридичних осіб і громадян. За словами пресслужби, список доповнюватиметься новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації.

До слова, у Словаччині на пам’ятнику радянському танку Т-34 з’явилися написи з антиросійськими гаслами та підтримкою Юрая Чинтули, який у 2024 році намагався вбити прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Міністр внутрішніх справ країни звинуватив у вандалізмі прихильників опозиції.

