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У Києві відбулася прем'єра стрічки «Люди зі сталі» про оборону Маріуполя

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Києві відбулася прем'єра стрічки «Люди зі сталі» про оборону Маріуполя
У фільмі оборонці Маріуполя та їх рідні розповідають правдиву історію подій, що відбувалися з лютого по травень 2022 року, під час героїчної битви за Маріуполь
фото з відкритих джерел

Фільм має важливу адвокаційну місію – згуртувати міжнародну спільноту навколо процесу визволення військовополонених

В Українському домі відбулася прем'єра документальної стрічки «Люди зі сталі» режисера Сергія Фоменка. Фільм створено за підтримки проєкту Ріната Ахметова «Серце Азовсталі» та «Метінвест».

Робота над стрічкою тривала понад 2,5 роки.

У фільмі оборонці Маріуполя та їх рідні розповідають правдиву історію подій, що відбувалися з лютого по травень 2022 року, під час героїчної битви за Маріуполь.

«Люди зі сталі» – це також історія подальшої боротьби родин захисників та захисниць Маріуполя за звільнення з полону своїх рідних та близьких. «Люди зі Сталі» – це про дух, відповідальність, чесність і правду. І цю правду – про російські воєнні злочини в Україні, про героїзм і мужність наших людей – «Людей зі сталі» – мають бачити й чути люди в усьому світі! Щоб кожен день тримати фокус уваги на Україні, щоб зробити все можливе і неможливе для звільнення з пекла полону наших героїв. У «Людей зі Сталі» є своя місія і мета – допомогти звільнити з полону наших людей. Це фільм спеціального призначення» – розповідає режисер стрічки Сергій Фоменко.

Фільм має важливу адвокаційну місію – згуртувати міжнародну спільноту навколо процесу визволення військовополонених.

Фільм вже показували у Страсбурзі та в українському домі на Олімпіаді в Парижі.

«Серце Азовсталі» продовжує підтримувати адвокаційні заходи у світі для сприяння визволенню оборонців Маріуполя з полону. І ми переконані, що фільм «Люди зі сталі» має побачити максимальна кількість людей. Ми маємо більше говорити про подвиг оборонців Маріуполя всіма можливими мовами та способами. Нам потрібна міжнародна підтримка. Нам потрібно якомога більше слів, фільмів, виставок, інших заходів для того, щоб більше людей знали й пам'ятали, через що нашим захисникам та захисницям доводиться проходити у ворожому полоні», – зазначила секретар наглядової Ради «Серця Азовсталі» Тетяна Кухоцька.

В подальших планах режисера й творчої групи фільму планується низка показів у США, Європі та Британії, розміщення фільму на стрімінгових платформах типу Netflix, а також вихід в прокат українськими кінотеатрами.

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Теги: Маріуполь історія кіно фільм звільнення

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