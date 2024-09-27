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Леді Гага з'явилася на фотоколі у вінтажній сукні, яка має прихований зміст

Ірина Міллер
glavcom.ua
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фото: Associated Press
Гага позувала на даху однієї з будівель у центрі Лондона

Гоакін Фенікс приєднався до Леді Гаги під час фотосесії

Вже 3 жовтня в український прокат виходить фільм «Джокер: Божевілля на двох», в якому до Гоакіна Фенікса приєднається Леді Гага. Світова прем'єра картини відбудеться 4 жовтня, тож команда DC Comics розпочала його активне просування.

Так, 26 вересня в Лондоні провели фотокол (час, відведений фотографам для зйомки знаменитостей у рамках кінофестивалю чи іншого заходу – «Главком») до фільму. На цьому заході Гага позувала на даху однієї з будівель у центрі міста.

Того дня на акторці було вбрання, яке точно відповідало її персонажу у картині – Гарлі Квінн. На зірці була вінтажна сукня Anthony Richards 80-х років у квітковий принт, яку вона поєднала з білими гольфами та чорними туфлями на величезній платформі з ремінцями. 

Леді Гага у вінтажній сукні 80-х років у квітковий принт
Леді Гага у вінтажній сукні 80-х років у квітковий принт
фото: Associated Press

Також Леді Гага одягла сонцезахисні окуляри та перуку з червоно-чорним волоссям.

Леді Гага одягла сонцезахисні окуляри та перуку з червоно-чорним волоссям
Леді Гага одягла сонцезахисні окуляри та перуку з червоно-чорним волоссям
фото: Associated Press
Леді Гага та Хоакін Фенікс
Леді Гага та Хоакін Фенікс
Associated Press

 Гоакін Фенікс приєднався до Леді Гаги під час фотосесії.

Цікаво, що цю сукню Гага обрала не просто так. Точно в такому самому вбранні вона з'явилася декількома днями раніше у проморолику, який був знятий на підтримку фільму та нової виставки в Луврі Figures of the Fool.

У відео вона йде вночі залами найвідомішого музею у світі (мабуть, натякаючии, що вона туди прокралася), а на тлі грає пісня в її виконанні. Потім співачка наближається до Мони Лізи, яка схована за склом. Гага дістає червону помаду та малює на склі усмішку.

Зазначимо також, що точно з такою самою зачіскою – червоною перукою – Леді Гага позувала днем раніше на червоній доріжці в Лондоні під час прем'єри фільму. Тоді на ній був костюм від Celine і прикраси Tiffany & Co.

Леді Гага на червоній доріжці в Лондоні під час прем'єри фільму
Леді Гага на червоній доріжці в Лондоні під час прем'єри фільму
фото: : Associated Press

Нагадаємо, виступ Леді Гаги на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі став однією з найобговорюваніших подій цього літа. Хоча її феєричне шоу, в якому співачка поєднала елементи театру, музики та спорту, зачарувало багатьох глядачів, воно також спровокувало шквал критики.  Основна причина скандалу полягає в тому, що організатори Олімпіади запросили для виконання головної пісні церемонії відкриття не французьку, а американську зірку. 

До слова, у 2019 році Леді Гага отримала «Оскар» за найкращу пісню до фільму. Американська кіноакадемія відзначила створену для фільму «Зірка народилася» баладу Shallow.

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Теги: співачка фільм пісня відео Джокер

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