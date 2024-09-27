Леді Гага з'явилася на фотоколі у вінтажній сукні, яка має прихований зміст

Гага позувала на даху однієї з будівель у центрі Лондона

Гоакін Фенікс приєднався до Леді Гаги під час фотосесії

Вже 3 жовтня в український прокат виходить фільм «Джокер: Божевілля на двох», в якому до Гоакіна Фенікса приєднається Леді Гага. Світова прем'єра картини відбудеться 4 жовтня, тож команда DC Comics розпочала його активне просування.

Так, 26 вересня в Лондоні провели фотокол (час, відведений фотографам для зйомки знаменитостей у рамках кінофестивалю чи іншого заходу – «Главком») до фільму. На цьому заході Гага позувала на даху однієї з будівель у центрі міста.

Того дня на акторці було вбрання, яке точно відповідало її персонажу у картині – Гарлі Квінн. На зірці була вінтажна сукня Anthony Richards 80-х років у квітковий принт, яку вона поєднала з білими гольфами та чорними туфлями на величезній платформі з ремінцями.

Леді Гага у вінтажній сукні 80-х років у квітковий принт фото: Associated Press

Також Леді Гага одягла сонцезахисні окуляри та перуку з червоно-чорним волоссям.

Леді Гага одягла сонцезахисні окуляри та перуку з червоно-чорним волоссям фото: Associated Press

Леді Гага та Хоакін Фенікс Associated Press

Гоакін Фенікс приєднався до Леді Гаги під час фотосесії.

Цікаво, що цю сукню Гага обрала не просто так. Точно в такому самому вбранні вона з'явилася декількома днями раніше у проморолику, який був знятий на підтримку фільму та нової виставки в Луврі Figures of the Fool.

У відео вона йде вночі залами найвідомішого музею у світі (мабуть, натякаючии, що вона туди прокралася), а на тлі грає пісня в її виконанні. Потім співачка наближається до Мони Лізи, яка схована за склом. Гага дістає червону помаду та малює на склі усмішку.

Зазначимо також, що точно з такою самою зачіскою – червоною перукою – Леді Гага позувала днем раніше на червоній доріжці в Лондоні під час прем'єри фільму. Тоді на ній був костюм від Celine і прикраси Tiffany & Co.

Леді Гага на червоній доріжці в Лондоні під час прем'єри фільму фото: : Associated Press

Нагадаємо, виступ Леді Гаги на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі став однією з найобговорюваніших подій цього літа. Хоча її феєричне шоу, в якому співачка поєднала елементи театру, музики та спорту, зачарувало багатьох глядачів, воно також спровокувало шквал критики. Основна причина скандалу полягає в тому, що організатори Олімпіади запросили для виконання головної пісні церемонії відкриття не французьку, а американську зірку.

До слова, у 2019 році Леді Гага отримала «Оскар» за найкращу пісню до фільму. Американська кіноакадемія відзначила створену для фільму «Зірка народилася» баладу Shallow.