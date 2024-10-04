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У Польщі відбудеться прем'єра фільму, на зйомках якого загинула українка

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Алек Болдвін на зйомках фільму «Іржа»
фото: x.com/OuraganCulture

Після показу «Іржі» проведуть панельну дискусію з режисером Джоелем Соузою, який також постраждав від нещасного випадку на зйомках

На міжнародному фестивалі кінооператорського мистецтва Camerimage у польському Торуні у листопаді відбудеться світова прем’єра фільму «Іржа», під час репетиції якої на знімальному майданчику загинула операторка українського походження Галина Гатчінс, повідомляє Variety.

Світова прем’єра фільму відбудеться майже через три роки після трагічної випадкової смерті операторки Галини Гатчінс на зйомках вестерну Алека Болдуіна «Іржа».

Після показу відбудеться панельна дискусія з режисером Джоелем Соузою, який також постраждав у жовтні 2021 року під час цього смертельного інциденту зі зброєю під час зйомок в американському штаті Нью-Мексико.

До складу учасників панелі також увійдуть операторка Б’янка Клайн, яка завершила фільм, і Стівен Лайтхілл, ментор Гатчінс із Американського інституту кіномистецтва.

Вони обговорять події навколо фільму, включаючи завершення фільму, а також безпеку на знімальному майданчику та роль жінок у кінематографії.

Нагадаємо, що трагедія сталася 21 жовтня 2021 року під час зйомок фільму «Іржа» в Нью-Мексико. Болдвін вистрілив в оператора Галину Гатчінс та режисера Джоела Соуза. Внаслідок цього українка Гатчінс померла в лікарні, а режисер отримав поранення.

Галина Гатчінс народилася та виросла в Україні. Вона закінчила Київський університет ім. Шевченка за спеціальністю «міжнародна журналістика», а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії. У 2015 році вона здобула кінематографічну освіту в США і зробила успішну кар'єру оператора. У 2019 році Журнал American Cinematographer назвав її однією із молодих зірок американської кінематографії.

Раніше «Главком» писав, що Алек Болдвін отримав позов з України від батьків та сестри загиблої операторки Гатчінс.

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Теги: трагедія Польща фільм поранення Галина Хатчинс українка

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