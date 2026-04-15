«Його прах поруч зі мною». Симоньян заявила, що досі лягає в ліжко зі своїм покійним чоловіком

Пропагандистка хоче змішати свій прах із чоловіковим

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка хворіє на рак, спить поруч із прахом свого чоловіка Тиграна Кеосаяна. Журналістка розповіла, де тримає прах свого чоловіка та що планує з ним зробити після власної смерті. Про це пише «Главком» із посиланням на «Nexta Live».

Після смерті російського журналіста та путініста Тиграна Кеосаяна, його тіло пройшло кремацію. Наразі урна з його прахом знаходиться у його дружини Маргарити Симоньян.

Пропагандистка заявила, що зберігає урну з прахом чоловіка вдома, вона стоїть у неї біля ліжка. Росіянка розповіла, що досі спить зі своїм чоловіком. «У мене кожен день починається з думки про нього й закінчується думкою про нього. Хоча б щось є поруч зі мною – я, як і раніше, лягаю в ліжко зі своїм чоловіком. А що ти мені пропонуєш робити? Сховати це в шафу?», – висловилася путіністка.

Маргарита Симоньян була одружена з Тиграном Кеосаяном фото з відкритих джерел

Маргарита Симоньян також заявила, що хоче, аби після її власної смерті її прах змішали із чоловіковим. Пропагандистка також розповіла, що в її будинку є дерево на окремій ділянці, де вона із чоловіком планували бути похованими. Симоньян ще за життя свого чоловіка обговорювали з ним їхнє поховання.

Тож Маргарита Симоньян хоче, аби її прах та чоловіка був похований під пінією в скляному саркофазі. «У нас у домі, який ми будували п’ять років і який я тепер уже добудовую сама, ми вже оселилися. Там посаджена пінія. І ми з ним давно домовилися: це він перший сказав, що я буду лежати під цією пінією, і ти будеш поруч зі мною. Звісно, Тиграш, так і буде. Зараз я будую такий скляний… як саркофаг, не знаю, як це назвати. Поки що його прах поруч зі мною – на приліжковій тумбочці, а потім мій прах і його прах я попрошу змішати й поставити в цей саркофаг. І ми там будемо з ним під пінією», – заявила пропагандистка.

До слова, телеведучий і прокремлівський пропагандист Тигран Кеосаян помер у 2025 році. Як заявляла Симоньян, Кеосаян пережив клінічну смерть та був у комі через проблеми із серцем. Тигран Кеосаян був відомий своїми вкрай агресивними висловлюваннями проти України та активною підтримкою війни. За свою діяльність із розпалювання ненависті та підтримку російської агресії він перебував під санкціями України, ЄС, Канади та Великої Британії.

Напередодні Маргарита Симоньян заявила, що вона хотіла накласти на себе руки. За словами Маргарити Симоньян, вона не могла витримати всіх подій у своєму житті та прийняла рішення накласти на себе руки. Торік Симоньян втратила свого чоловіка російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна, який помер через проблеми із серцем.