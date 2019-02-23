У відборі на Євробачення бере участь громадянка РФ. Стало відомо про неочікуване рішення



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Фіналістка відбору на Євробачення готова відмовитися від громадянства РФ

Фіналістка національного відбору пісенного конкурсу «Євробачення» громадянка РФ Юлія Юріна з гурту Yuko заявила, що готова отримати громадянство України для того, щоби представити Україну. Про це вона заявила на сцені відбору у прямому ефірі, який у суботу ввечері транслюють два загальнонаціональні канали – СТБ та UA: Перший.

«Так, звичайно є. Є бажання отримати українське громадянство», - сказала вона.

Зокрема, відповідаючи на питання ведучого конкурсу Сергія Притули, Юріна вона повідомила, що набуваючи українське громадянство, готова також відмовитися від російського.

Юріна також додала, що вже рік не гастролює у Росії, а другий соліст гурту Стас Корольов заявив, що гурт не планує подальших виступів у РФ.

Гурт Yuko бере участь у відборі з єдиною піснею на українській мові.

Раніше керівник Суспільного телебачення Зураб Аласанія нагадав, що кінцеве рішення щодо участі конкретного учасника від країни приймає саме Суспільне. Це сталося після низки скандалів через участь у відборі учасників, які, зокрема, виступають у Росії, або не вважають Крим окупованим.

Як повідомляв «Главком», сестри Анна і Марія Опанасюк, учасниці дуету Anna Maria і фіналістки Національного відбору на «Євробачення-2019» оскандалились під час інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну на кримськотатарському телеканалі ATR. Дівчата не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.

«На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не політики, ми не члени секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання», - сказали співачки.

Вони також не відповіли на питання про те, чи потрібна кримськотатарська автономія.

Ведуча пропагандистської програми «60 хвилин» на російському федеральному каналі «Росія-1» Ольга Скабєєва підтримала близнят Анну і Марію Опанасюк, які оскандалилися в прямому ефірі, відмовившись визнавати анексію Криму.

Раніше став відомий порядок виступів у фіналі нацвідбору на «Євробачення-2019». Фінал відбору на пісенний конкурс відбудеться сьогодні, 23 лютого.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.

Також відомо, що співачка Maruv гастролює в Росії, та не має наміру припиняти свої концерти в країні-агресорі.