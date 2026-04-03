Експорт зброї. Зеленський назвав вразливе місце України

Єгор Голівець
Зеленський заявив про порушення правил експорту зброї українськими компаніями
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Президент повідомив про спроби продажу без держави і поставив вимогу контролю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час війни окремі українські компанії намагаються продавати озброєння іноземним партнерам без координації з державою, що створює системні проблеми. Про це президент заявив на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами президента, такі ситуації вже виникають у міжнародних контактах. Зокрема, один із лідерів країн Близького Сходу звернувся з питанням щодо української компанії, яка пропонувала продукцію без належного погодження.

«Він мені каже: «Поясни, я не можу зрозуміти. Компанія українська, але розташована вона в Іспанії… Ви будете нас тренувати?» Я кажу: «Ні, ми не будемо тренувати ні вас, ні когось іншого, якщо наша держава не отримала за це гроші», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що експорт під час війни має працювати виключно в інтересах держави. «Логіка у відкритті експорту під час війни в тому, щоб отримати гроші, на які ми цим самим компаніям зможемо замовити зброю на фронт. А дехто з них хоче продавати без координації з державою. Воно так не працює», – підкреслив він.

Глава держави додав, що українське озброєння створюється не лише виробниками, а й військовими, які тестують його в бойових умовах, тому не може розглядатися як звичайний комерційний продукт. Він також звернув увагу, що ефективність сучасних систем залежить від комплексного підходу – інтеграції, програмного забезпечення та підготовки фахівців.

«Представники різних країн… приїжджають в Україну і щось купують… А потім воно не спрацьовує так, як потрібно», – зазначив президент, пояснивши, що без системи така зброя не дає результату.

Зеленський підкреслив, що у світі оборонні контракти завжди контролюються державою. Як приклад він навів переговори зі США та європейськими країнами. «У США мирний час, але зустріч має бути акцептована на політичному рівні – Білим домом. Просто зустріч, навіть не контракти», – сказав він.

За його словами, навіть строки виконання контрактів визначаються за участі держави. «Домовляємося про кількість дронів. Кажуть, що отримаємо в 2030-му році. Запитую: «А можна в 2027?” Відповідають: «Білий дім»… А в 30-му точно буде? Білий дім», – додав президент.

Аналогічна практика діє і в Європі. «Я у Франції і хочу SAMP-T… Я у Швеції, домовляюсь про «гріпени»… Кажуть: «Так, треба погодити на урядовому рівні», – зазначив він.

Президент наголосив, що саме держава має визначати, кому і як постачається озброєння, щоб уникнути ризиків і забезпечити довгострокову співпрацю.

За його словами, Україна вже переходить до моделі десятирічних міждержавних контрактів. Водночас Зеленський застеріг, що створення непогоджених виробництв або експортних схем за кордоном підриває цю систему.

«Якщо паралельно відкриється 50 непогоджених заводів за кордоном, буде складно. Але це глухий кут», – підсумував він.

Нагадаємо, що Україна за останні роки стала одним із ключових центрів глобального ринку озброєнь як імпортер. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, у 2021–2025 роках вона посіла перше місце у світі за обсягами імпорту зброї, отримавши 9,7% глобальних поставок. Найбільшими партнерами стали США (41%), Німеччина (14%) та Польща (9,4%).

Водночас низка країн розширює співпрацю з Україною у сфері оборони. Зокрема, Німеччина спростила процедури експорту озброєння, запровадивши спеціальну ліцензію, яка дозволяє пришвидшити постачання техніки до України та країн Перської затоки. Це рішення пояснюють зростанням загроз у регіоні та стабільною потребою України в системах протиповітряної оборони.

