Посланець Путіна Дмітрієв обрав тактику папуги, повторюючи заяви Трампа: новий доказ

Путінський посланець вкотре почав підспівувати Трампу: цього разу – в його критиці Північноатлантичного альянсу

Посланець Кремля Кирило Дмітрієв вкотре виступив із заявами, що співзвучні з риторикою президента США Дональда Трампа щодо НАТО, України та союзників, публічно підтримавши критику Альянсу та запропонувавши змінити санкційну політику щодо Росії. Про це повідомляє «Главком».

Дмітрієв у соцмережах відреагував на повідомлення НАТО про продовження підтримки України, заявивши: «НАТО надає підтримку Україні, але не США».

Також він закликав до радикального перегляду політики Заходу щодо союзників Вашингтона. «США слід запровадити санкції проти Великої Британії та ЄС за відсутність взаємності та руйнування західної цивілізації через імміграцію», – написав Дмітрієв.

Окремо посланець Путіна виступив за зняття обмежень із Росії, аргументуючи це глобальними економічними інтересами. За його словами, «також потрібно скасувати санкції проти РФ для підтримки світових енергетичних ринків».

Ці заяви пролунали на тлі різкої критики НАТО з боку президента США Дональда Трампа. Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті 17 березня він поставив під сумнів доцільність участі США в Альянсі. «Ми допомагаємо їм, а вони не допомогли нам, і я думаю, що це дуже погано для НАТО», – заявив Трамп.

Президент США також наголосив, що союзники не підтримали Вашингтон у військовій операції проти Ірану, попри політичну підтримку дій США. «Ні, я просто вважаю, що це не добре для партнерства, коли вони кажуть: «Те, що ви робите – це чудова річ, але ми не будемо допомагати», – додав він.

Також Трамп розкритикував НАТО у соцмережі Truth Social, назвавши Альянс «вулицею з одностороннім рухом», де США витрачають значні ресурси на захист союзників без відповідної віддачі.

«Через те, що ми досягли такого військового успіху, ми більше не потребуємо і не бажаємо допомоги країн НАТО – ми ніколи цього не потребували… Насправді, кажучи як президент Сполучених Штатів Америки, безперечно найпотужнішої країни у світі, ми не потребуємо допомоги ні від кого!» – заявив американський лідер. Він також заявив, що більшість союзників відмовилися брати участь у військовій операції проти Ірану, що, за його словами, лише підтверджує дисбаланс у відносинах.

Окремо Трамп торкнувся питання України, наголосивши на критичній ролі американської допомоги. «Відверто кажучи, Україна була б розгромлена вже в перший день», – сказав він.

Крім того, президент США заявив, що Вашингтон не був зобов’язаний допомагати Україні, і пов’язав таку політику з рішеннями попередньої адміністрації.

На цьому тлі риторика російських представників, зокрема Дмитрієва, фактично підсилює заяви американського президента, синхронізуючи меседжі про «односторонність» НАТО, необхідність перегляду санкцій і зменшення підтримки України. Такої тактики Кремль дотримується регулярно, підспівуючи Трампу в будь-яких його заявах і граючи на розкол західних союзників у питанні підтримки України.

До слова, попри спільний початок військової операції проти Ірану, на третьому тижні бойових дій між Вашингтоном та Єрусалимом виникли суттєві стратегічні розбіжності. Хоча обидві країни прагнуть максимально послабити військовий потенціал Тегерана: від систем ППО та балістичних ракет до ядерної програми – їхні погляди на кінцеву мету та тривалість війни починають розходитися.