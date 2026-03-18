Посланець Путіна Дмітрієв обрав тактику папуги, повторюючи заяви Трампа: новий доказ

Путінський посланець вкотре почав підспівувати Трампу: цього разу – в його критиці Північноатлантичного альянсу

Посланець Кремля Кирило Дмітрієв вкотре виступив із заявами, що співзвучні з риторикою президента США Дональда Трампа щодо НАТО, України та союзників, публічно підтримавши критику Альянсу та запропонувавши змінити санкційну політику щодо Росії. Про це повідомляє «Главком».

Дмітрієв у соцмережах відреагував на повідомлення НАТО про продовження підтримки України, заявивши: «НАТО надає підтримку Україні, але не США».

Також він закликав до радикального перегляду політики Заходу щодо союзників Вашингтона. «США слід запровадити санкції проти Великої Британії та ЄС за відсутність взаємності та руйнування західної цивілізації через імміграцію», – написав Дмітрієв.

Окремо посланець Путіна виступив за зняття обмежень із Росії, аргументуючи це глобальними економічними інтересами. За його словами, «також потрібно скасувати санкції проти РФ для підтримки світових енергетичних ринків».

Ці заяви пролунали на тлі різкої критики НАТО з боку президента США Дональда Трампа. Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті 17 березня він поставив під сумнів доцільність участі США в Альянсі. «Ми допомагаємо їм, а вони не допомогли нам, і я думаю, що це дуже погано для НАТО», – заявив Трамп.

Президент США також наголосив, що союзники не підтримали Вашингтон у військовій операції проти Ірану, попри політичну підтримку дій США. «Ні, я просто вважаю, що це не добре для партнерства, коли вони кажуть: «Те, що ви робите – це чудова річ, але ми не будемо допомагати», – додав він.

Також Трамп розкритикував НАТО у соцмережі Truth Social, назвавши Альянс «вулицею з одностороннім рухом», де США витрачають значні ресурси на захист союзників без відповідної віддачі.

«Через те, що ми досягли такого військового успіху, ми більше не потребуємо і не бажаємо допомоги країн НАТО – ми ніколи цього не потребували… Насправді, кажучи як президент Сполучених Штатів Америки, безперечно найпотужнішої країни у світі, ми не потребуємо допомоги ні від кого!» – заявив американський лідер. Він також заявив, що більшість союзників відмовилися брати участь у військовій операції проти Ірану, що, за його словами, лише підтверджує дисбаланс у відносинах.

Окремо Трамп торкнувся питання України, наголосивши на критичній ролі американської допомоги. «Відверто кажучи, Україна була б розгромлена вже в перший день», – сказав він.

Крім того, президент США заявив, що Вашингтон не був зобов’язаний допомагати Україні, і пов’язав таку політику з рішеннями попередньої адміністрації.

На цьому тлі риторика російських представників, зокрема Дмитрієва, фактично підсилює заяви американського президента, синхронізуючи меседжі про «односторонність» НАТО, необхідність перегляду санкцій і зменшення підтримки України. Такої тактики Кремль дотримується регулярно, підспівуючи Трампу в будь-яких його заявах і граючи на розкол західних союзників у питанні підтримки України.

До слова, попри спільний початок військової операції проти Ірану, на третьому тижні бойових дій між Вашингтоном та Єрусалимом виникли суттєві стратегічні розбіжності. Хоча обидві країни прагнуть максимально послабити військовий потенціал Тегерана: від систем ППО та балістичних ракет до ядерної програми – їхні погляди на кінцеву мету та тривалість війни починають розходитися. 

Читайте також:

Читайте також

Наслідки авіаударів армії Ізраїлю та США у Тегерані, Іран, 1 березня 2026 року
Як Україні не загубитися у близькосхідній завісі
1 березня, 19:35
Як ліквідація Хаменеї вдарить по Росії
Крах іранської теократії: як падіння союзника вдарить по Кремлю
2 березня, 12:32
Підтверджено знищення пускової установки С-400
Генштаб підтвердив ураження ракетних комплексів
25 лютого, 13:17
Буданов визнав, що Росія змогла суттєво вплинути на українське суспільство, руйнуючи критичну інфраструктуру
Буданов назвав головний успіх росіян узимку
28 лютого, 19:48
Сирський заявив, що взимку ЗСУ ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав
«Відбили більше, ніж РФ захопила». Сирський оцінив ситуацію на фронті
2 березня, 15:54
Дональд Трамп розгорнув новий етап операції проти Ірану
США анонсували нову хвилю ударів по Ірану
3 березня, 11:25
Ескалація навколо Ірану підняла ризик нафтового шоку
Війна проти Ірану підштовхнула світ до нової кризи
4 березня, 12:46
Окупаційні війська викрали цивільних із села на Сумщині
Російські військові викрали 19 жителів села на Сумщині
6 березня, 11:56
Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО
Україна ввела санкції проти паралімпійців-путіністів і російських командирів
15 березня, 12:08

Посланець Путіна Дмітрієв обрав тактику папуги, повторюючи заяви Трампа: новий доказ
Посланець Путіна Дмітрієв обрав тактику папуги, повторюючи заяви Трампа: новий доказ
Війна в Ірані створила нафтову проблему, але це лише початок – CNN
Війна в Ірані створила нафтову проблему, але це лише початок – CNN
Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Прем’єр Ірландії став на захист Стармера під час візиту до Білого дому
Прем’єр Ірландії став на захист Стармера під час візиту до Білого дому
Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну
Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну
США застосували надпотужні бомби для знищення підземних ракетних об’єктів Ірану
США застосували надпотужні бомби для знищення підземних ракетних об’єктів Ірану

Новини

Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
