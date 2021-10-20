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    У понад 30 працівників шкільних їдалень Одещини виявили стафілокок

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    МОЗ розпочав раптові перевірки працівників їдалень 11 жовтня через часті випадки отруєння дітей - У понад 30 працівників шкільних їдалень Одещини виявили стафілокок
    МОЗ розпочав раптові перевірки працівників їдалень 11 жовтня через часті випадки отруєння дітей
    фото УНІАН

    Працівників відсторонили від роботи та направили на медичну консультацію

    Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України 19 жовтня провів позачергові обстеження працівників їдалень в одеських закладах освіти та виявив стафілокок у 36 людей. Їх відсторонили від роботи. Про таке повідомили у пресслужбі відомства.

    Станом на 19 жовтня у МОЗ обстежили 334 працівника харчоблоків у 96 дитячих закладах, серед яких 29 закладів дошкільної освіти, 63 заклади загальної середньої освіти, 1 дитячий оздоровчий заклад та 3 інтернатних заклади.

    Staphylococcus aureus виявили у 36 працівників харчоблоків закладів Одеського, Ізмаїльського, Подільського, Болградського районів області. Працівників відсторонили від роботи та направили на медичну консультацію.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я з 11 жовтня розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень на виявлення стафілокока.

    Нагадаємо, нещодавно у Сумській області в селищі Попівка сталося отруєння дітей та працівників одного з навчальних закладів.

    Також раніше у Чорноморську Одеської області отруїлися шестеро дітей 4-5 років – вихованці одного дитячого садка.

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    Теги: Одеса школа продукти
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    У понад 30 працівників шкільних їдалень Одещини виявили стафілокок