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У Києві з'явилась незвична інсталяція, присвячена Шевченку: реакція соцмереж

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
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У Києві з'явилась незвична інсталяція, присвячена Шевченку: реакція соцмереж
У Києві встановили пʼятиметровий бюст Шевченка – інсталяцію, з якої можна перенестися до пам'ятників поету в 37 країнах
фото: Facebook Юлії Соловей

Об’єкт розташований у парку Шевченка і буде доступний для відвідувачів до 15 серпня

У столичному парку Шевченка встановили інтерактивну інсталяцію у формі бюста Тараса Шевченка. Вона доступна для відвідувачів з 5 по 15 серпня. Водночас інсталяцію сподобалася не всім українцям, пише «Главком». 

Всередині п’ятиметрової інсталяції – десятки вічок. У них можна зазирнути, щоб побачити 80 локацій у 37 країнах світу, де встановлені пам’ятники Кобзарю. 

«Загалом йому присвячено понад 1100 монументів на чотирьох континентах – у маленьких містечках і мегаполісах, у світових столицях – від Вашингтона до Парижа, від Пекіна до Афін. Це світовий рекорд серед культурних діячів», – розповідає співзасновниця однієї з організацій-ініціаторів Україна WOW Юлія Соловей.

За її словами, автори проєкту прагнули показати, що для українців у різних куточках світу пам’ятники Шевченку є символами зв’язку з Батьківщиною. Над матеріалами для інтерактивної частини працювали понад 100 людей за участі українських посольств. Загалом проєкт реалізовано за допомогою Міністерства закордонних справ України. 

Інсталяцію створено в рамках нового проєкту «Світ очима Шевченка» від Ukraine WOW спільно з Visa та Міністерством закордонних справ. Об’єкт розташований у парку Шевченка і буде доступний для відвідувачів з 5 по 15 серпня.

Всередині інсталяції можна пройти інтерактивний квіз на знання життя та творчості Шевченка та почути його вірші у виконанні Богдана Ступки. Після завершення виставки в парку Шевченка інсталяція стане частиною масштабної експозиції Ukraine WOW, яка відкриється до Дня Незалежності України на залізничному вокзалі в Києві.

«У прямому сенсі слова кожен із нас може побачити, на що «дивиться» Шевченко у світі: в Канаді, у США, Аргентині, Китаї, Румунії, Франції, Казахстані, Австралії та в інших країнах. Проєкт «Світ очима Шевченка» – це і про гідність, і про дипломатію, і про мову, якою ми говоримо зі світом. І вона зрозуміла без перекладу», – так прокоментувала створення інсталяції заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца.

Містяни неоднозначно відреагували на встановлення інсталяції. Деякі вважають це «класною ідеєю», а до допису Юлії Соловей залишали коментарі з підтримкою. 

«Неймовірно, як завжди», «Як ви це все придумуєте. Йой. Але й файно», «Виглядає як літературне укриття», – таким чином люди висловлювали своє захоплення. 

Багатьом сподобалась інсталяція
Багатьом сподобалась інсталяція
Скріншот
Деякі схвально відгукувались про інсталяцію
Деякі схвально відгукувались про інсталяцію
Скріншот

«А мені подобається. Не арт, але модно-трендово. Проте не кітч. І головне «осучаснює» Шевченка. Позбавляє його образ нафталіну. Окрім того, на скільки я розумію це тимчасовий замінник закритого пам‘ятника», – написав Дмитро Сікорський. 

Однак не всім сподобалась інсталяція. Деякі називали її «ленінізмом по-українськи», деякі згадували про життя поета в Петербурзі або ж запитували, «скільки мільйонів освоєно». 

Деяким інсталяція не сподобалась
Деяким інсталяція не сподобалась
Скріншот
Деяким не сподобалась інсталяція
Деяким не сподобалась інсталяція
Скріншот
У Києві з'явилась незвична інсталяція, присвячена Шевченку: реакція соцмереж фото 1

Нагадаємо, нещодавно у столичному парку Володимирська гірка з’явилася інсталяція під назвою «Тіні присутності». Вона присвячена людям, що зникли безвісти за особливих обставин. Проєкт створено для того, щоб нагадати суспільству про важливість пам’яті та відповідальності за долі зниклих.

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Теги: памятник Тарас Шевченко Київ

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