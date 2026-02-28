Україна підтримує народ Ірану, а не режим – Сибіга

Сибіга: Режим в Тегерані мав усі можливості запобігти силовому сценарію і йому надавалися можливості для дипломатії та пошуку рішень

Андрій Сибіга прокоментував удари по Тегерану

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга офіційно озвучив позицію Києва щодо масштабної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Очільник МЗС підкреслив, що Україна чітко розмежовує терористичний режим аятол та іранський народ, який десятиліттями потерпає від репресій та тиранії. Про це повідомляє «Главком».

Андрій Сибіга наголосив, що позиція України залишається незмінною. Іранський режим протягом десятиліть виступає спонсором тероризму, фінансуючи бойовиків, які дестабілізують не лише свій регіон, а й несуть загрозу іншим країнам.

«Режим у Тегерані десятиліттями тероризує регіон, підтримує та фінансує тероризм бойовиків, які несуть нестабільність в інші країни, знущаються зі свого народу», – заявив міністр.

Очільник МЗС підкреслив, що силового сценарію можна було б уникнути, якби Тегеран виявив політичну волю.

«Режим в Тегерані мав усі можливості запобігти силовому сценарію і йому надавалися можливості для дипломатії та пошуку рішень», – зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ повідомив, що відомство видало необхідні попередження для громадян України завчасно, аби вони залишили територію Ірану та інших країн, де їх життя та безпека може бути під загрозою.

Україна висловлює солідарність із громадянами Ірану, які стали заручниками жорстокої внутрішньої політики власної держави.

Як відомо, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив із екстреним відеозверненням до нації, у якому офіційно підтвердив початок масштабної військової операції під назвою «Рев лева». За словами голови уряду, удари Ізраїлю та США спрямовані на «усунення екзистенційної загрози», яку становить терористичний режим Тегерана для всього людства.

До слова, Іран атакував балістичними ракетами Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила запуск балістичних ракет з боку Ірану у відповідь на ранкові превентивні удари коаліції.