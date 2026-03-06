Головна Країна Політика
Угорщина не допускає консулів до захоплених інкасаторів Ощадбанку – МЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Угорщина не допускає консулів до захоплених інкасаторів Ощадбанку – МЗС
Сибіга зробив заяву про викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині
колаж: glavcom.ua

Андрій Сибіга: Угорська сторона не надала жодних пояснень

Українських консулів не допустили до інкасаторів Ощадбанку, яких захопили у заручники у Будапешті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Українським консулам досі не надано доступу до семи українських громадян, яких узято в заручники в Будапешті. Угорська сторона не надала жодних пояснень», – йдеться у повідомленні.

Сибіга наголосив: «Ми вимагаємо їхнього негайного звільнення та готуємо подальші дії, в тому числі на рівні ЄС».

Нагадаємо, Ощадбанк заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною.

Українська сторона вже направила офіційну ноту з вимогою їхнього негайного звільнення. Глава МЗС Андрій Сибіга різко розкритикував дії угорської влади. «Фактично, йдеться про те, що Угорщина бере заручників та краде гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні оголошував пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм та рекет», – пише він.

Зокрема, Національний банк України зробив заяву про захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади на території Угорщини.

