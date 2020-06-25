В мережі з’явився трейлер екранізації роману Джона Максвелла Кутзее «В очікуванні варварів»



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В мережі виклали трейлер «В очікуванні варварів»

У «цифрі» стрічка має вийти 7 серпня цього року

У мережі з’явився новий трейлер екранізації роману нобелівського лауреата Джона Максвелла Кутзее «В очікуванні варварів» (Waiting for the Barbarians). Відео виклали на офіційному Youtube-каналі кінокомпанії Samuel Goldwyn Films, – повідомляє Читомо.

У фільмі розповідається про події, що відбуваються в маленькому колоніальному містечку. Повсякденна і нудне життя переривається оголошенням надзвичайного стану і приїздом полковника Джолла з перевіркою. До нього дійшли чутки про те, що корінні народи, яких колоністи називають варварами, готують напад на місто.

Головані ролі виконали – Марк Райленс, Джонні Депп і Роберт Паттінсон. Режисер фільму –Сіро Герра («Подорож вітру», «Обійми змія», «Перелітні птахи», серіал «Зелена межа»). Сценарій написав Джон Максвелл Кутзее.

Минулої осені фільм показали на Венеціанському кінофестивалі, але лише тепер вона виходить у широкий прокат. У «цифрі» стрічка має вийти 7 серпня цього року.

Роман «В очікуванні варварів» (Waiting for the Barbarians) вперше вийшов у 1980-му році. Його автор, південноафриканський письменник Джон Максвелл Кутзее, двічі отримував Букерівську премію (1983, 1999), а в 2003-му році став лауреатом Нобелівської премії з літератури.

Це вже не перша екранізація творів письменника. Так, роман «Безчестя» екранізований у 2008 році австралійським режисером Стівом Джакобсом. У головній ролі професора зіграв Джон Малкович.

Українською виходили книжки Кутезее «Дитинство. Молодiсть. Лiтня пора» (Фоліо, 2012) та «Безчестя» (КСД, 2017).

Нагадаємо, в Україні мережі кінотеатрів Multiplex і «Планета Кіно» планують почати працювати з 2 липня там, де не діє заборона місцевої влади.