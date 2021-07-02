Підбори для солдаток: три міністерки вимагають замінити взуття

Взуття на підборах несумісне з боєздатністю, запевняють членкині уряду Ольга Стефанишина, Марина Лабезна та Юлія Лапутіна

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, міністерка соціальної політики України Марина Лазебна та міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна вважають, що марширування у взутті на підборах зашкодить здоров’ю учасницям параду. Спільне звернення до міністра оборони Андрія Тарана вони опублікували у соцмережі Facebook.

У своїй заяві членкині уряду висловили своє обурення рішенням Міністерство оборони України щодо форми, а особливо взуття, в якому жінки-військовослужбовиці братимуть участь у параді до 30-річчя Незалежності України.

«Ціль будь-якого військового параду – демонстрація військової спроможності армії. Тут не повинно бути місця стереотипам та сексизму, яким, безумовно, буде милування жінками-військовими на підборах», – йдеться у заяві.

Вони стверджують, що взуття на підборах несумісне з боєздатністю солдатів, а «пруський» крок на параді у такому взутті може заподіяти шкоду здоров'ю солдаток.

Міністерки водночас визнали, що невисокі підбори використовують в окремих країнах-членах НАТО для парадно-вихідної форми жінок-військовослужбовиць, але його не використовують для марширування на парадах.

«Одяг і взуття військовослужбовців мають відповідати вимогам, які забезпечують зручність та комфортність кожної людини як в мирних умовах, так, особливо, в умовах навчань, тренувань і, тим більше, в умовах ведення бойових дій», - підкреслили вони у своїй заяві.

Своєму колезі по уряду, міністру оборони Андрієві Тарану, авторки заяви поставили низку вимог. Найперше, в терміновому порядку замінити взуття на підборах на комфортне взуття для участі у параді до Дня Незалежності, а також спільно з жінками-військовими та ветеранками внести зміни до моделей взуття та одягу з існуючих моделей на ті, в яких буде зручно.

Окрім того, від керівників урочистих заходів до Дня Незалежності міністерки вимагають забезпечити дотримання прав жінок та чоловіків і сформувати змішані «коробки« військових, до яких входять як жінки, так і чоловіки.

Міністру оборони також поставили вимогу призначити радника з гендерних питань та провести опитування жінок, які несуть службу в секторі безпеки та оборони, щодо задоволення створеними умовами, зокрема форменим одягом.

Зазначимо, Міноборони не збирається прибирати туфлі з парадної форми.

Як відомо, Міноборони потрапило в скандал через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій з курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

У відповідь Сухопутні війська Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку.

24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ на підборах. Уся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті», – розповів майор Євген Балабушка.

Депутатки парламенту сьогодні на початку засідання Верховної Ради вручили міністру оборони Андрію Тарану і верховному головнокомандуючому Володимиру Зеленському взуття на підборах.

«Нехай сходять в них на парад!», – пояснила цей подарунок депутатка Ірина Геращенко.