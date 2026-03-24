«Багато цікавого». Alyosha розповіла про нові деталі у справі про шантаж проти неї

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Олена Тополя прокоментувала розлідування справи із шантажем
фото: скриншот «Ранок у великому місті»

Артистка пообіцяла ділитися в соцмережах новими деталями справи

Українська співачка Олена Тополя, відома в українському шоубізнесі, як Alyosha заявила, що вона дізналася, хто стоїть за справою із шантажем проти неї. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар артистки для проєту «Ранок у великому місті».

За словами Олени Тополі, наразі триває слідство у справі з шантажем та з’являються нові деталі. Поки що співачка не може розповідати все, однак вона в дечому зізналася. Alyosha запевнила, що точно знає, хто саме замовив та організував шантаж проти неї. Зірка також заявила, що вона згодом повідомить ім’я людини, яка шантажувала її інтимними відео та поширила їх у мережі.

Також співачка сказала, що планує ділитися  деталями розслідування за можливості. «Змінилося, є багато кроків вперед. Я буду повідомляти про це у себе на сторінках. Я хочу вести невеликий блог про розслідування. Зараз досудове розслідування триває, але у нас уже багато цікавого».

Напередодні Олена Тополя назвала ім’я людини, яку шантажисти хотіли підставити та звинуватити у поширенні її інтимного відео. Також співачка припустила, хто може стояти за інцидентом з шантажем.

За словами Олени Тополі, чоловік, якого затримала поліція та підозрює в участі з шантажем співачки, намагався звинуватити у цьому експартнера співачки, продюсера Вадима Лисицю.Однак, на думку зірки, Лисиця не здатен на такий вчинок. Також співачка натякнула, хто дійсно може бути причетним до організації скандалу навколо неї та шантажу її приватним відео.

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка, який шантажував українську співачку Alyosha (Олена Тополя). За нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки затриманий вимагав гроші. За даними слідства, йдеться про 23-річного мешканця Києва. Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу.

Олену Тополю шантажували приватними відео
фото: Іnstagram.com/alyoshasinger

Напередодні співачка Alyosha звернулася до користувачів соцмереж через те, що стала жертвою шахраїв. «Мої інтимні відео, уже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися – сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати», – наголосила вона.

Також Alyosha пригрозила людям, які поширюють про неї неправдиву інформацію. Вона пообіцяла, що кожен, хто поширює фейки проти неї, буде відповідати перед законом.

До слова, співак Тарас Тополя публічно відреагував на ситуацію навколо своєї колишньої дружини Олени Тополі, яку шантажували оприлюдненням її інтимних відео. Тарас Тополя заявив, що він отримав на особисту пошту лист, де було інтимне відео з його колишньою дружиною Оленою Тополею та іншим чоловіком.

