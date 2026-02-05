Соліст Одеської опери виконав гімн на концерті Пивоварова та підкорив мережі

Артем Пивоваров оцінив талант гостя свого концерту

Наприкінці свого концерту в Одесі Артем Пивоваров разом з хором заспівав гімн України, однак увагу глядачів та користувачів у мережі привернув один із присутніх, який вразив їх своїм співом, пише «Главком».

Артем Пивоваров виступив в Одеському театрі Опери та Балету 4 лютого, де серед гостей був присутній соліст Одеської опери Павло. На відео, яке розлетілося мережею, чоловік виконує гімн України разом із залом, проте саме він привернув увагу глядачів та навіть хору Пивоварова.

Співак Павел виконав гімн України з оперною манерою, його голос звучав голосніше за все в залі театру. Глядачі реагували на спів Павла та демонстрували захоплення його талантом. Дехто навіть почав знімати Павла на камеру, а не сцену, де співав Пивоваров.

Відео з виконанням гімну розлетілося мережею, його опублікувала дружина співака. На це відео відреагував сам Артем Пивоваров та залишив коментар під дописом: «Наступного разу йду на концерт до Паші». Родина оперного співака також відповіла Артему Пивоварову: Артем, чекаємо вас на спектаклях з участю Паші в опері? Можливо «Кармен»? Він прекрасно співає Хозе, зробить контрамарки для вас.

Без компліментів спів оперного співака з Одеси не залишили й користувачі в мережі. Деякі користувачі захоплювалися співом українця. Проте були й ті, хто зауважив, що «не етично галасувати на концерті іншої людини».

Глядачі реагували на спів Павла та демонстрували захоплення його талантом скриншот із соцмереж

