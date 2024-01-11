Відбулося жеребкування фіналістів Нацвідбору на Євробачення: порядок виступів
Відкриє фінал Нацвідбору – співак Yaktak із піснею Lalala
Сьогодні, 11 січня, «Суспільне» провело жеребкування серед фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2024». Ведучим заходу був Тімур Мірошниченко, який вже більше 20 років є незмінним коментатором «Євробачення-2024» в Україні.
«Наш відбір – сама по собі унікальна подія, дуже масштабна і важлива. Це така школа, в якій ми всі, як суспільство, вчимося приймати смаки інших людей, знайомимось з новою українською музикою, яка дуже різноманітна. Тут представлені 11 дуже різних пісень і різних артистів», – сказав музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2024 Дмитро Шуров на початку заходу.
Голова української делегації Оксана Скибінська зауважила, що вже наступного тижня у «Дії» українці зможуть визначити склад журі нацвідбору.
За результатами жеребкування визначили, що порядок виступів буде таким:
- Співак Yaktak із піснею Lalala;
- Виконавиця INGRET з піснею Keeper;
- Гурт NAZVA (пісня Slavic English);
- Артистка ANKA (Палала);
- Виконавець Drevo (Endless chain);
- Співачки Alyona Alyona & Jerry Heil (Teresa & Maria);
- Mélovin з піснею Dreamer;
- Виконавиця Skylerr (Time is running out);
- Гурт Ziferblat (Place I Call Home);
- Гурт Yagody (Tsunamia);
- Дует Nahaba з піснею Glasses.
Під час заходу також відбулася презентація фрагментів пісень учасників фіналу нацвідбору. Прослухати повні їхні версії можна на офіційних ресурсах нацвідбору. У зв'язку із заходами безпеки нацвідбір буде закритого формату, місце проведення не розголошується.
Нагадаємо, що фінал нацвідбору на "Євробачення-2024" відбудеться 3 лютого. Саме тоді стане відомо, хто з 11 артистів виборов право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Зазначимо, що цього року «Євробачення» проходитиме у місті Мальме, Швеція. Півфінали, в одному з яких візьме участь представник України, відбудуться 7 та 9 травня, гранд-фінал конкурсу – 11 травня.
Раніше було оприлюднено список учасників на Нацвідбір на «Євробачення-2024».
Зазначається, що хіт української співачки визнали одним з найкращих за всю історію «Євробачення».
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