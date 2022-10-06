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У Севастополі рашисти мобілізують водіїв «швидкої» і трактористів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Севастополі рашисти мобілізують водіїв «швидкої» і трактористів
Більшість особового складу – чоловіки віком «за 40»
фото: ГУР

Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ої бригади морської піхоти

У тимчасово окупованому Севастополі набирає обертів «мобілізаційна кампанія». Представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«У 1-й міській лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги в повному складі. На виноробному підприємстві «Золота балка» – 100% трактористів», – йдеться у повідомленні.

Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ої бригади морської піхоти. Протягом останнього тижня сюди прибуло близько 300 новобранців. Мобілізовані проходять прискорену базову бойову підготовку під курівництвом інструкторів з 47 мотострілецької дивізії та 810 бригади. Найбільша увага приділяється підготовці екіпажів БМП, БТР та РСЗВ «Град». Зразки сучасної військової техніки відсутні. Окремо готуються підрозділи снайперів та саперів. Опрацьовуються дії в складі БТГр та малими групами.

Більшість особового складу – чоловіки віком «за 40». Серед них – учасники російських воєн в Ічкерії, декілька «афганців». Значна частина колишніх військових ЗСУ, які після окупації залишись на території Криму.

Зі стоянки довготривалого зберігання бойової техніки 810-ої бригади зняті зі зберігання всі САУ 2С3 «Акация» та ЗСУ-23-4 «Шилка», які вдалося привести в мінімально робочий стан. Частина особового складу вже виїхала на Донецький та Херсонський напрямки.

Перед відправкою в зону бойових дій з мобілізованими проводяться спеціальні заняття з «політичної підготовки» на яких доносяться наступні тези:

  • українське керівництво вже давно отримало та поділило кошти за здачу територій;
  • вам не доведеться брати участь у реальних бойових діях, необхідно просто для вигляду постріляти;
  • вибухи в Криму погоджені з путіним, тож все під контролем;
  • ми ще нічого не починали;

Китай скоро надасть сучасні ракети, які будуть зносити українські міста «під нуль», РФ свої ракети поки що береже.

Як повідомлялося, російські загарбники з 19 вересня заборонили виїзд із Криму без наявності письмового дозволу від рашистського військкомату.

Також 25 вересня окупанти заявили про завершення мобілізації в Криму.

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Теги: Крим окупанти Міноборони путін мобілізація рашисти росіяни

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