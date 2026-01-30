Бусифікація – питання №2. Президент назвав три ключові завдання для нового міністра оборони

Раніше президент повідомляв, що Міноборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК

Український лідер доручив Михайлу Федорову вирішити проблеми з ППО, мобілізацією та дронами

Глава держави Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову розібратися з питанням бусифікації. Про це президент України заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Український лідер розповів, що перед главою Міноборони стоїть три ключових завдання. Питання №1 – закриття неба.

«Разом із Повітряними силами, з головкомом Сирським (головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський – «Главком»), з командувачем Кривоножком (командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко – «Главком»). Закриття неба важливе в будь-якому випадку, не залежно від того, як буде розвиватися ситуація. Це їх завдання на сьогодні. Дуже складне, але тому воно і номер один», – розповів він.

Наступними завданнями міністра є вирішення проблеми з примусовою мобілізацією, а також контрактною армією. «Просив Палісу (заступник керівника Офісу президента Павло Паліса – «Главком») разом з Федоровим поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії, всіх форматів контрактів, яких вже розроблено дуже багато, контракти повинні реально працювати», – пояснив глава держави.

Крім того, Зеленський повідомив, що досі невирішене питання заміщення артилерії дронами. Це потрібно для того, аби ефективніше знищувати ворога та витрачати менше державних коштів.

«Щоб ми не переплачували – не купували і дрони, і артилерію. Бо бюджет є бюджетом, а у нас розмір і артилерії зростає, і дронів – все зростає. Раніше так говорили військові: буде більше дронів – треба буде менше артилерії. Зараз запит, що дронів треба більше, артилерії також треба більше. Ми розуміємо, що це складне питання – далекобійний снаряд. А коротка артилерія вже не працює, якщо чесно. Тому що кілл-зона вже більша, ширша, ніж можливість снаряда. Паліса з Федоровим працюють також і з Кабміном, тому що закриття неба пов'язане з енергетикою сьогодні», – зазначив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Міністерство оборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК.

Раніше глава уряду Юлія Свириденко повідомила, що міністр оборони Михайло Федоров взяв в роботу ситуацію з територіальними центрами комплектування. За словами премʼєрки, міністру оборони поставлено завдання підвищити мотивацію військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів.

До слова, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що 2 млн українців перебувають у розшуку ТЦК та ще 200 тис. самовільно залишили військові частини. Федоров наголосив, що потрібно вирішити ці проблеми, аби була змогла рухатися далі.