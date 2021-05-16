Замість хабів – мережі медійників. Новий керівник «Суспільного» розповів про реформування регіонального мовлення

Формувати гіперлокальну мережу мовника підштовхнула історія з децентралізацією

Гіперлокальну мережу з медійників у регіонах формуватиме цьогоріч «Суспільне». У травні-червні для цих потреб компанія має отримати грант. Натомість від ідеї створення хабів вирішили відмовитися. Чому так трапилося, новий голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький розповів у інтерв’ю «Главкому».

– Спочатку ми уніфікували всі філії, налагодили їхню роботу. Далі мали створювати хаби. Визначили, що їм передаємо право ухвалення адміністративних рішень, тут в Києві за нами залишаються управлінські рішення. Той факт, що казначейська служба в країні працює за географічним принципом і створює незручності при роботі з фінансами. Це перше. Друге, ми побачили, що факт підвищення на посадах одних демотивувало інших. Окрім того хаби мали би технічно переоснащуватися. Але задля цього потрібні були ресурси, яких не було. Тобто до того, що ти називаєшся хабом у тебе крім головної болі нічого не додалося. Тому ми у 2019 році вирішили, що поки цього не буде. Щодо гіперлокальної мережі, то грант розрахований до кінця року, за цей час маємо її протестувати. Медійників у регіонах, кого долучатимемо до цієї роботи, хочемо потім бачити у штаті, – сказав керівник «Суспільного».

Микола Чернотицький також зазначив, формувати гіперлокальну мережу мовника підштовхнула історія з децентралізацією, бо це питання про те, як «Суспільне» має забезпечувати інформування громадян.

Крім того, на «Суспільному» стартував проєкт регіональних журналістських розслідувань, які виготовлені на незалежній продакшн-студії.

– У нас є команда Інни Білецької, яка робить журналістські розслідування для національних платформ. Вони зробили за минулий рік чотири розслідування. В цьому, здається, шість мають зробити. Крім того, ми почали в регіонах локально шукати, що є цікавого у них. Там є такі хороші команди як «Четверта влада» (агенція журналістських розслідувань) у Рівному, команди у Львові, у Сумах. Я знаю людей, які там працюють. Вони знімають розслідування, які виходять на наших локальних каналах у регіонах. Задум такий: якщо там все добре піде, можливо, в майбутньому ми візьмемо їх до себе, щоб вони повноцінно працювали на національний рівень. От таким от чином ми, власне, розслідуємо, – розповів Чернотицький.

Новий керівник «Суспільного» також запевнив, що проєкт «Наші гроші» і далі виходитиме, угоди із його творцями поки не планують розвивати.

Також новий голова «Суспільного» назвав найбільш рейтингові програми телеканалу.

Крім того, Микола Чернотицький озвучив зарплату журналістів. Посадовий оклад кореспондента у регіональних філіях «Суспільного» сьогодні складає 8900 грн.

До слова, новий очільник «Суспільного» назвав свою зарплату