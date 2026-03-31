Бучанський саміт, запит на екстрадицію Міндіча та Цукермана. Головне за 31 березня 2026

Дайджест новин 31 березня 2026 року

У день деокупації Бучі відбувся Другий парламентський саміт. Офіс генерального прокурора скерував до Міністерства юстиції Ізраїлю запит про екстрадицію до України бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Крім того, президент України анонсував розмову зі спецпредставниками американського лідера Дональда Трампа.

«Главком» склав добірку головних подій 31 березня.

Бучанський саміт

31 березня, у день деокупації Бучі, відбувся Другий парламентський саміт у Бучі. У заході взяли участь представники парламентів і парламентських асамблей 22 країн та міжнародних інституцій, зокрема Болгарії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Фінляндії, Албанії, Великої Британії, Португалії, Словаччини, Німеччини, Австрії, Бельгії, Хорватії, а також Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї НАТО та Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

Учасники саміту під час своїх виступів висловили непохитну підтримку Україні та наголосили на необхідності притягнення Росії до відповідальності. За підсумками саміту ухвалено спільну заяву, в якій зафіксовано, що російська агресія проти України є незаконною, неспровокованою і невиправданою, а злочини, вчинені в Бучі та по всій Україні, мають отримати повну правову оцінку. Також наголошено на необхідності якнайшвидшого створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, запуску компенсаційного механізму та повернення депортованих українських дітей.

Президент анонсував розмову зі спецпредставниками Трампа

Завтра, 1 квітня, президент України Володимир Зеленський візьме участь у відеоконференції зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. До неї також долучаться сенатор-республіканець Ліндсі Грем та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

«Завтра у відеоформаті планувалась розмова з американською стороною. Я під'єднаюсь, вони мене також попросили. Я про це поговорив сьогодні вночі з генсеком НАТО Марком Рютте. Ми домовилися, що він, я, Віткофф, Кушнер, Ліндсі Грем проговоримо, де ми зараз і як близько ми до тристоронніх домовленостей чи хоча б до тристоронніх зустрічей. Тому завтра у нас будуть відповідні контакти», – наголосив президент.

Глава держави повідомив, що очільник української переговорної групи секретар РНБО Рустем Умєров перебуває в Туреччині. «Ми продовжуємо важливі перемовини з кількома державами», – каже він.

Генпрокуратура скерувала до Мін'юсту Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча та Цукермана

Офіс генерального прокурора скерував до Міністерства юстиції Ізраїлю запит про екстрадицію до України бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана.

Як зазначила Генпрокуратура, після надходження клопотання Національного антикорупційного бюро про видачу Міндіча та Цукермана Україні, було виявлено «низку процесуальних і технічних недоліків».

«У робочому порядку Офіс генерального прокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували і переклали текст запиту. Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Держави Ізраїль», – йдеться в повідомленні.

Мінфін США оголосив про виключення зі свого санкційного списку трьох кораблів

Міністерство фінансів США виключило із санкційного списку три судна під російським прапором. Йдеться про контейнеровози Fesco Moneron, Fesco Magadan, а також судно загального призначення Sv Nikolay.

Згідно з рішенням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), судна виключені з переліку спеціальних санкцій (SDN). Fesco Moneron і Fesco Magadan потрапили під санкції США у лютому 2022 року через звʼязок із підсанкційною компанією «ПСБ Лізинг». Sv Nikolay було внесено до санкційного списку у квітні 2022 року. Причина – звʼязок із підсанкційною «Альфа-Лізинг».

За даними MarineTraffic, наразі Fesco Moneron перебуває в Охотському морі, Fesco Magadan – у Японському морі, а Sv Nikolay – в Азовському морі. Зміни в реєстрі означають скасування блокування активів цих суден та дозвіл на проведення операцій за їхньою участю.

УПЦ КП відсторонила архієпископа Андрія від служіння

Українська православна церква Київського патріархату усунула архієпископа Переяславського і Білоцерківського Андрія від управління єпархією та заборонила йому священнослужіння. Згідно з документом, архієпископ Андрій (Іван Маруцак) звільнений від управління Переяславською єпархією, заборонений у священнослужінні та почислений за штат.

В указі зазначено, що у разі, якщо архієпископ не принесе повного покаяння за порушення церковних правил, його справа буде передана до церковного суду. Йдеться про можливе позбавлення архієрейського сану за порушення 34-го Апостольського правила та 15-го правила Двократного собору. Також документ визначає подальшу долю парафій Переяславської єпархії.

