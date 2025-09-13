Головна Країна Культура
Зеленський посмертно нагородив актора і воїна Максима Неліпу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський посмертно нагородив актора і воїна Максима Неліпу
Український актор та телеведучий Максим Неліпа загинув на фронті. Йому було 48 років
фото з відкритих джерел

Нагороду присвоєно з нагоди Дня українського кіно

 

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив телеведучого, актора та військового Максима Неліпу орденом «За заслуги» III ступеня. Як інформує «Главком», про це йдеться в президентському указі №680/2025 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня українського кіно».

У тексті документа сказано, що Неліпу нагороджено за «вагомий особистий внесок у розвиток української кінематографії, заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну сумлінну працю».

Зеленський посмертно нагородив актора і воїна Максима Неліпу фото 1

Нагадаємо, на війні 12 травня загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа. Неліпа, який вів програми «Хто там?» та «Підйом», брав участь у проєкті «Танці зі зірками» у парі з Оленою Шоптенко, у березні 2022 року долучився до лав ЗСУ.  Він обіймав посаду командира розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ ЗСУ. У січні цього року стало відомо, що актор отримав важке поранення на фронті та переніс три операції.

Раніше «Главком» повідомляв, що відомий український актор-воїн Олег Іваниця висловився про загибель свого ексколеги Максима Неліпи. Разом вони працювали в «Дизель Шоу» і багато років дружили.

Також брат Максима Неліпи зворушливо розповів про життя полеглого актора та воїна. 

Теги: орден Дизель шоу актор Володимир Зеленський

