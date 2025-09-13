Зеленський посмертно нагородив актора і воїна Максима Неліпу

Український актор та телеведучий Максим Неліпа загинув на фронті. Йому було 48 років

Нагороду присвоєно з нагоди Дня українського кіно

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив телеведучого, актора та військового Максима Неліпу орденом «За заслуги» III ступеня. Як інформує «Главком», про це йдеться в президентському указі №680/2025 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня українського кіно».

У тексті документа сказано, що Неліпу нагороджено за «вагомий особистий внесок у розвиток української кінематографії, заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну сумлінну працю».

Нагадаємо, на війні 12 травня загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа. Неліпа, який вів програми «Хто там?» та «Підйом», брав участь у проєкті «Танці зі зірками» у парі з Оленою Шоптенко, у березні 2022 року долучився до лав ЗСУ. Він обіймав посаду командира розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ ЗСУ. У січні цього року стало відомо, що актор отримав важке поранення на фронті та переніс три операції.

Раніше «Главком» повідомляв, що відомий український актор-воїн Олег Іваниця висловився про загибель свого ексколеги Максима Неліпи. Разом вони працювали в «Дизель Шоу» і багато років дружили.

Також брат Максима Неліпи зворушливо розповів про життя полеглого актора та воїна.